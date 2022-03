E agora, José?/A festa acabou,/a luz apagou,/o povo sumiu,/a noite esfriou,/e agora, José?/e agora, você?". Os versos são do brasileiro Carlos Drummond de Andrade mas é difícil não os escutar mentalmente enquanto, no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, se percorre a exposição "Drawn", deste outro José do Brasil - José Leonilson, de seu nome. Nascido em Fortaleza em 1957, o artista teve uma vida e uma carreira tão fulgurantes como breves, interrompidas pela sida aos 36 anos. É este voo breve, da festa da liberdade após a queda da ditadura militar no país à doença e ao momento em que a luz apaga e o povo sumiu, que "Drawn", a primeira retrospectiva sua realizada na Europa, que Serralves nos dá a ver até 18 de setembro.

Organizada pelo KW ​​​​​​​Institute for Contemporary Art de Berlim, em colaboração com o Modern Musset de Estocolmo, a Malmö Konsthall e Serralves, com curadoria de Krist Gruijthuisen, "Drawn" dá-nos a ver 250 obras, de técnicas e suportes tão diversos como a pintura, colagem, desenho, escultura, bordado e ainda correspondência trocada com outros artistas. A "viagem" começa com as primeiras obras, em que a influência do quotidiano familiar (o pai era comerciante de tecidos e a mãe costureira) e o fascínio pelo universo da moda são notórios. Ainda à procura de uma linguagem própria, o jovem Leonilson, que não tinha sequer 20 anos, criou, entre outras peças, uma versão fanzine da revista Vogue, a que chama Vogue Ideal. Este fascínio pelos grandes títulos da imprensa de moda não o tornam, porém, menos crítico do papel que revistas como estas desempenhavam, sobretudo nos anos 1970 e 1980, na construção tradicional da identidade de género e dos conceitos de beleza. Neste fanzine estão incluídos desenhos e fotografias de membros de comunidades marginalizadas, com quem Leonilson se identificava. Ainda muito jovem, trabalhou também com o grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone, com a criação dividida de cenários e figurinos do espetáculo A Farra da Terra. A convite de Gloria Kalil apresentou sua interpretação sobre moda num evento de lançamento de coleção da marca Fiorucci. A delicadeza dos materiais com que trabalhava não lhe tornavam, no entanto, a vida mais doce. Como homossexual no Brasil de há 40 anos, sentiu várias vezes a punhalada da humilhação pública e privada e terá sido com alívio que, a partir de 1981, iniciou um périplo europeu por destinos como Milão, Madrid, Bolonha, Paris, Amesterdão e várias cidades alemãs. Para além de Eva Hesse e Blinky Palermo, dois artistas que conheceu pessoalmente durante estas viagens pela Europa, a sua principal influência artística foi a transavanguardia italiana. Surgido em finais dos anos 1970, este movimento ficou marcado pelo regresso à figuração, à mitologia antiga e a um intenso uso da cor.