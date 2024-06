O thriller italiano está vivo e recomenda-se

Com um bom engenho de suspense, drama e ação noturna, Andrea Di Stefano reanimou um género algo apagado no cinema italiano. Em A Última Noite em Milão, Pierfrancesco Favino interpreta um polícia à beira da reforma, com um caso trágico nas mãos na sua derradeira noite ao serviço.