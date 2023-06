O tempo (verdadeiro) da espera da morte

Atravessa-se o golpe de melancolia aqui proposto e percebe-se que João Miller Guerra e Filipa Reis não são uma dupla que se repete. A melancolia em Djon África, a sua primeira ficção, de 2018, era trabalhada com um espaço lúdico mais insinuante, tinha até um sorriso pendurado, mesmo que também falasse de morte, neste caso a de um pai ausente. Agora, os cineastas apresentam um drama discreto, mesmo muitíssimo discreto, sobre um pacto de solidariedade entre duas mulheres, duas colegas de idades diferentes: Ana, perto dos 50 ajuda a sua amiga Emília, a governanta idosa que sempre cuidou do casarão senhorial que aqui é o centro de tudo (local da família do próprio realizador, João Miller Guerra) e que a dada altura fica incapacitada por doença e vê a sua saúde agravar-se. Ao longo das mudança das estações, vamos também vendo Ana a gerir a sua relação com Mónica, a sua filha que não compreende o gesto de sacrifício da mãe perante Emília, senhora que foi sempre uma ajuda na família. São três gerações de mulheres procuram compreender o seu lugar num mundo que se desvanece e o tempo oferece observações de mochos, sons de uma rave e a pujança da memória de uma canção que ajuda Ana a chegar em frente, Amor de Água Fresca, da imortal Dina.

Légua, que é precisamente o nome deste local a meio caminho entre Marco de Canaveses e Amarante, é um filme que evoca de forma perene um silêncio nortenho, onde tudo é de uma dignidade tão fascinante como humana. É literalmente uma ode a quem faz do seu trabalho uma forma de ser honrado. Ao fim ao cabo é ainda uma sentida homenagem a um espírito feminino duro e rijo, só possível de passar porque há aqui uma atriz que viveu e sentiu esta mulher que retrata, uma imensa Carla Maciel, a segunda grande interpretação feminina do ano no cinema português após o tornado Beatriz Batarda em Great Yarmouth - Provisional Figures, de Marco Martins. É ela mesma o verdadeiro farol dessa ideia de se dar coração (e razão) à classe trabalhadora numa história onde se nota um bom trabalho de argumento (nos créditos estão os nomes dos realizadores mas também de José Filipe Costa, Sara Morais e Letícia Simões).

Iluminado com a luz apaziguadora do grande Vasco Viana (sabe-se que certas sequências tiveram a direção de fotografia de Leonor Teles quando Vasco esteve ausente), Légua assume-se como objeto delicado, algo com uma respiração dramática e narrativa muito própria. Uma história de sacrifício que nunca atraiçoa uma tristeza lúcida, aquela que ajuda a enfrentar o tempo da morte. O tempo da natureza.

Aplauda-se a estreia perto da sua passagem por Cannes, este ano na Quinzaine des Cineastes. Aos poucos, a estratégia de guardar os filmes até que completem um ano após a sua estreia no circuito dos festivais, está a cair por terra. A Pedra no Sapato felizmente acredita que o efeito da boa receção no festival francês pode chamar mais público...

dnot@dn.pt