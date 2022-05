Esquecemo-nos, por vezes, que há no cinema italiano uma tradição de espectáculo cujas memórias nem sempre têm sido devidamente acarinhadas por alguns agentes dos mercados. Podemos, claro, evocar a referência universal de Federico Fellini (1920-1993), mas importa não esquecer que o gosto espectacular "made in Italia" tem raízes primitivas, isto é, no período mudo, através de títulos como o épico Cabiria (1914), de Giovanni Pastrone, há poucos anos redescoberto, em primoroso restauro, na secção de clássicos do Festival de Cannes.

Esta semana lançado nas salas portuguesas, o novo filme do italiano Mario Martone, O Rei do Riso, não tem (nem procura ter) essa grandiosidade física que, em alguns filmes, pode funcionar como decisivo motor dramático. Ainda assim, faz sentido enquadrá-lo naquela tradição pela razão mais linear: o que nele se celebra é, justamente, o gosto visceral do espectáculo e a sua potencial cumplicidade com os espectadores.