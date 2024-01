O 'senhor Serralves' e uma obra que é também homenagem ao seu criador

Fundação de Serralves atribui o nome do arquiteto à nova ala do Museu, que o próprio projetou e deu a conhecer esta terça-feira, em visita guiada. São três novos pisos, e mais de 4200 m2, que ampliam a obra original criada por Siza e reforçam uma ligação longa e feliz com Serralves