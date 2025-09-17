‘O Senhor Paul’: resistir ao progresso sem sair do sofá

Assistimos a um dos ensaios da peça O Senhor Paul, que marcará a abertura da temporada 2025/2026 do Teatro Aberto, em Lisboa, na próxima sexta-feira, dia 19 de setembro. “Foi o primeiro ensaio com a luz, estivemos a fazer a luz sem ter os atores, e agora temos que acertar tempos, alterar, ajustar consoante aquilo que são os momentos da cena, há muito pormenor a ajustar ainda”, dizia o encenador, Álvaro Correia, no final deste ensaio, na semana passada.Álvaro Correia conhecia a obra do dramaturgo Tankred Dorst, mas não esta peça em particular, cujo texto foi traduzido do alemão por Vera San Payo de Lemos e que será uma estreia em Portugal. “O próprio Teatro Aberto já tinha feito um texto do Tankred Dorst, havia este desejo de fazer esta peça há muito tempo, e concretizou-se agora”, adianta. O teatro, com direção artística de João Lourenço, assinala desta forma o centenário de um dos mais importantes dramaturgos alemães (1925-2017), conhecido por abordar na sua obra complexos temas sociais e políticos. João Lourenço já tinha encenado, em 1997, do mesmo autor, a peça Fernando Krapp Escreveu-me esta Carta. . O Senhor Paul foi escrita em 1994 e, diz o encenador, “é uma peça muito particular porque, por um lado, tem um lado muito concreto, objetivo, que é alguém que herda um imóvel e quer transformá-lo, quer rentabilizá-lo. E, de repente, depara-se com alguém que já vive ali há muito tempo e que tem de demover”.Quem herda o imóvel, uma antiga fábrica de sabão convertida em habitação, é Helm (José Pimentão) e quem o ocupa é o senhor Paul (Miguel Loureiro) e a sua irmã, Luise (Maria José Paschoal). A peça começa com o senhor Paul, de pijama, estendido no sofá amarelo, enquanto a irmã se prepara para ir à ópera. Entretanto, Helm, com uma chave antiga que funcionou, consegue entrar na casa e põe-se a inspecionar o espaço que, juntamente com um sócio, Schwarzbeck (Carlos Malvarez), pretende transformar em lavandaria. Mas para isso é preciso convencer o senhor Paul a assinar os papéis para se mudar. E aí é que está o drama. Nesta relação de forças, quem levará a melhor? .A questão da habitação e gentrificação nas grandes cidades é apenas o pano de fundo para a exploração da “ideia da imobilidade”, diz Álvaro Correia. “Para mim tem um bocadinho esta leitura. Sinto que vivemos uma era pós-covid.Uma coisa positiva que teve aquele primeiro confinamento, é que percecionámos que desacelerar não era mau, a questão da desaceleração. As coisas acontecem na mesma e não precisamos de andar a uma velocidade estonteante. E parece que quando tudo voltou ao normal, veio tudo ainda mais potenciado. Parece que o mundo está todo a desmoronar-se, aquilo que nós conhecemos como garantido, parece que nos está a escapar”. Para Álvaro Correia, “este homem, este Senhor Paul, acaba por carregar o peso do mundo. Vemos as atrocidades todas que estão a acontecer e nós estamos sem capacidade de conseguir reagir. Cria-nos uma imobilidade qualquer . Não é indiferença, mas ficamos mesmo sem saber o que fazer. Temos que ir para a rua? Que solução é que há perante todas as atrocidades e todas as alterações a que estamos a assistir?” . A peça de Tankred Dorst foi encenada pela primeira vez pouco depois da queda do Muro de Berlim e da reunificação alemã, e na altura associou-se a peça ao esforço da antiga RDA em recuperar o atraso económico, disse o próprio dramaturgo numa entrevista em 2001, cujo excerto é reproduzido na folha de sala da peça. O que demonstra como o texto de Dorst resiste ao tempo abrindo-se as novas e variadas leituras. No cerne, disse Dorst nessa mesma entrevista, está “um tema fundamental da vida humana: ativo e passivo”. A figura do senhor Paul é inspirada numa pessoa real que morava do outro lado da rua da fábrica de sabão do seu avô. “Estava sempre deitado no sofá e nunca se levantava, era um refractário que se mantinha afastado de tudo”. O dramaturgo disse que sentia, em relação ao homem, uma “mistura de aversão e fascínio”. E é esse o sentimento que o senhor Paul provoca em Lilo (Lia Carvalho), a namorada de Helm que entretanto entra em cena. “Aquela namorada de repente deixa-se fascinar pelo senhor Paul. Porque há qualquer coisa naquela imobilidade que é atrativa, que acaba por ser uma espécie de íman, que também atinge a personagem do Helm”. Há ainda outra personagem na peça, a miúda adolescente (Íris Cañamero) , vizinha do senhor Paul, que sofre de atraso cognitivo e que estabelece uma relação “perversa” com o velho. . Miguel Loureiro, que regressa aos palcos após dois anos ausente (está na direção artística do Teatro São\u0010Luiz), interpreta o senhor Paul e fala numa personagem com os seus desafios, como as “bizarrices, a intimidade sexual ou sentimental com esta miúda. Isso é sempre mais difícil, mas é o que está no texto. É uma miúda com uma neurodivergência, como se diz agora, e ele toma proveito disso, ou não”. O ator gosta da parte da “resistência” da personagem: “Identifico-me com isso, a beleza de um certo velho mundo, ou de um mundo com todos os seus defeitos que hoje em dia são escrutinados, avaliados de outra forma, uma luta entre a memória de um determinado sítio e modo de vida das pessoas, e uma necessidade de fazer tábua rasa disso e avançar para a frente”. . Para José Pimentão, que veste a pele de Helm, esta peça levanta um conjunto de perguntas: “Quais é que são os limites do progresso e o que é que é mais certo ou errado? Será o avançar? Para José Pimentão, que veste a pele de Helm, esta peça levanta um conjunto de perguntas: "Quais é que são os limites do progresso e o que é que é mais certo ou errado? Será o avançar? Será o ficar onde estamos?" Nada é simples, nem para Helm, cujo objetivo à chegada parecia muito claro. "Porque todas as questões que o Paulo vai levantando ao longo da peça fazem-no questionar as suas próprias intenções". O sócio, Schwarzbeck, é "uma figura meio tecnocrata, mas também meio avarento,a pessoa que só vê números e não vê as outras pessoas", diz Carlos Malvarez sobre a personagem que interpreta. Schwarzbeck tem a particularidade de ter um olho de vidro e tira-o a dada altura durante a peça. O ator explica que o elenco contou com o apoio de um ilusionista para algumas cenas, além da sua, entra elas um desmembramento.