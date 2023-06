O regresso do "filme político"

Ao descobrirmos o filme turco Dias em Chamas, de Emin Alper, pensamos na referência tutelar de Nuri Bilge Ceylan. Ele é, afinal, o cineasta mais internacional da Turquia, filmando e refilmando o seu país através de histórias tensas, por vezes de aparência paradoxalmente serena, quase sempre em passagens remotas - há poucas semanas, em Cannes, o seu novo e fabuloso trabalho, Les Herbes Sèches, veio confirmar a coerência de quem explora as contradições do quotidiano para expor subtis derivações morais ou políticas, de algum maneira reveladoras de elementos fulcrais da vida atual da sociedade turca.

Nos últimos tempos, Dias em Chamas tem sido também uma das produções turcas com maior visibilidade, já que é um dos cinco nomeados para o Prémio Lux, atribuído pelo Parlamento Europeu. O prémio visa a celebração de filmes apostados em discutir temas sociais e políticos do nosso continente, ao mesmo tempo procurando criar condições para a sua difusão alargada. Entre os nomeados deste ano está um título português, Fogo-Fátuo, de João Pedro Rodrigues - o prémio será entregue em Bruxelas, no próximo dia 27.

Esta é uma história que começa quase em tom pitoresco para, a pouco e pouco, ser contaminada por elementos trágicos. No seu centro encontramos a personagem de Emre (Selahattin Paşali), jovem procurador nomeado para a cidade de Yaniklar (nome fictício). À sua chegada, é surpreendido pelo "espectáculo" de uma caçada ao javali organizada no interior da própria cidade, num ritual de violência pontuado por muitos tiros para o ar. Ao tentar reagir, em nome da lei, à brutalidade de tal ocorrência, começa a descobrir uma teia de interesses, influências e ameaças que não é estranha à proximidade de um ato eleitoral e, muito em particular, à obscura gestão política das águas que abastecem a cidade.

Emin Alper, também responsável pelo argumento, organiza o filme a partir de uma galeria de personagens que procuram simbolizar as dinâmicas de um verdadeiro mapa de poderes: o presidente da câmara que insiste em proclamar que a questão das águas foi sempre gerida sem manipulações de bastidores; o seu filho, advogado, que monta uma estratégia para comprometer o incauto procurador; o diretor do jornal da cidade que parece funcionar como líder de uma frágil oposição; enfim, uma jovem cigana vítima de uma violação cujas repercussões públicas ameaçam o próprio procurador...

Prevalece um esquematismo dramático que não deixa de possuir algum didatismo: Dias em Chamas procura revelar um sistema de poderes que transcende a esfera oficial das matérias políticas, envolvendo uma agressiva "tradição" machista. Ao mesmo tempo, a lógica de filme policial que Emin Alper tenta preservar está longe de ser eficaz ou apenas verosímil. Seja como for, estamos perante o labor de alguém que conhece os valores de um realismo clássico, em grande parte enraizado no metódico trabalho dos atores - ou como uma certa noção (europeia) de "filme político" continua apostada em preservar a sua herança.

