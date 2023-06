Em 1981, a primeira aventura de Indiana Jones, Os Salteadores da Arca Perdida, com realização de Steven Spielberg, surgiu promovida com uma das mais simples, e também mais brilhantes, frases publicitárias que o marketing de Hollywood alguma vez inventou: "O regresso da grande aventura". Mais de quatro décadas depois, perante Indiana Jones e o Marcador do Destino (título original: Indiana Jones and the Dial of Destiny), importa não ceder a preconceitos e reconhecer que o quinto capítulo da saga do arqueólogo de chapéu e chicote volta a merecer a alegria da mesma frase.

Há, pelo menos, duas razões que justificam tal asserção. Em primeiro lugar, o facto de o filme anterior, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, quarto e último dirigido por Spielberg, ter sido lançado em 2008 - uma espera de quinze anos não é, de facto, coisa comum na atual paisagem industrial pontuada por muitas cópias & sequelas. Depois, o domínio que os super-heróis da Marvel têm exercido sobre o espaço artístico e comercial da aventura, a ponto de imporem a noção pueril segundo a qual o espetáculo cinematográfico se confunde com a ostentação gratuita de proezas sustentadas por efeitos (ditos) especiais. A tudo isto, podemos acrescentar uma observação "psicanalítica", perversa e enigmática: a Marvel Entertainment e a Lucasfilm (produtora dos filmes de Indiana Jones) foram compradas pela mesma entidade, a Walt Disney Company, respetivamente em 2009 e 2012.