Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O ser humano adapta-se a tudo?
O ser humano adapta-se a tudo?
Cultura

‘O Refúgio Atómico’: a terceira guerra mundial (não é) para ricos

Estreia hoje na Netflix a nova série dos criadores de La Casa de Papel. Uma ambiciosa proposta com cenários de luxo – o refúgio atómico do título – e todo um conceito de “verdade” contemporânea.
Inês N. Lourenço
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Séries
Netflix
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt