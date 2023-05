Com The Old Oak, Ken Loach encena as atribulações de uma pequena vila do norte de Inglaterra.

Nesta 76.ª edição do Festival de Cannes (cujo palmarés será conhecido hoje ao fim da tarde), motivos não faltaram para relançar uma questão de uma só vez ética e estética, velha como o mundo (do cinema, e não só). A saber: como dar conta da complexidade do presente em que vivemos? Ou, para não nos esquecermos do que vemos e não vemos à nossa volta, como ser realista sem ficar pela acumulação de heróis maniqueístas, diálogos deterministas e guarda-roupa "de época" muito bem passado a ferro, hoje em dia matérias obrigatórias das mais medíocres ofertas do streaming?

Para o veterano inglês Ken Loach, as respostas sempre foram muito claras: com The Old Oak (derradeiro título apresentado na competição), o seu trabalho continua fiel aos valores e narrativas do realismo britânico de que ele é, afinal, um dos símbolos mais exemplares. Porque, convém recordar, classificá-lo como veterano não envolve nada de pitoresco, muito menos paternalista: Loach está à beira de completar 87 anos (7 junho), começou a trabalhar na BBC em meados da década de 1960 e apresenta-se em Cannes pela 13ª vez. Sem esquecer, claro, que é dos poucos cineastas que já ganhou duas Palmas de Ouro - com Brisa de Mudança (2006) e Eu, Daniel Blake (2016).