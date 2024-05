O Rapaz e a Garça: todo o Miyazaki está aqui

Apelidado de derradeiro filme de Hayao Miyazaki, à semelhança do anterior, O Rapaz e a Garça chega às salas envolto numa renovada aura de canto do cisne. E o mínimo que se pode dizer é que se trata do concentrado de uma obra, em encanto e imaginação aguçada.