O que é a produção global de cinema?

Em algumas manchetes dedicadas às mais variadas formas de espectáculo global, os jogadores de futebol que emigram para clubes da Arábia Saudita continuam a suscitar grande entusiasmo especulativo... Afinal de contas, quem vai ganhar mais: Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Com frequência, não acontece o mesmo com os nomes do mundo do cinema: aquilo que com outros surge em contexto abstracto, quase sempre recoberto pelo fascínio épico dos cifrões alinhados com muitos zeros, no mundo dos filmes transfigura-se em tribunal mediático.

Assim voltou a acontecer em alguma imprensa francesa e norte-americana a propósito do filme de abertura desta edição de Cannes, Jeanne du Barry, com Johnny Depp a contracenar com Maïwenn, ela também responsável pela realização. A razão é simples: trata-se de uma coprodução França/Bélgica/Reino Unido que, na sua fase final (a chamada pós-produção), teve o apoio da Red Sea Film Foundation, fundada pelo Príncipe Badr da Arábia Saudita.

Alguns analistas dos movimentos da indústria cinematográfica (leia-se o esclarecedor artigo de Alex Ritman, The Hollywood Reporter, 10 maio) têm referido o facto de o envolvimento da Arábia Saudita na produção global de cinema não poder ser desligado de uma estratégia de limpeza diplomática da imagem do próprio regime na sequência do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi (em 2018, no consulado da Arábia Saudita, em Istambul). Para lá da inequívoca gravidade de tal conjuntura, importa reconhecer um outro facto, hoje em dia contundente, porventura desarmante. A saber: as fronteiras da produção cinematográfica internacional não coincidem com as fronteiras desenhadas (ou anuladas) pelos dinheiros que circulam na produção dos filmes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para nos ficarmos por exemplos desta 76.ª edição do Festival de Cannes envolvendo apoios da Arábia Saudita, lembremos que a Red Sea Film Foundation surge associada à produção de mais alguns títulos presentes em diversas secções do certame. São eles: Four Daughters, do tunisino Kauther Ben Hania, e Banel & Adama, do senegalês Ramata-Toulaye Sy, ambos a competir para a Palma de Ouro; também na seleção oficial, mas na zona apelidada Un Certain Regard, encontramos um filme do Bahrain, Goodbye Julia, dirigido pelo sudanês Mohamed Kordofani, e ainda The Mother of All Lies, de Asmae El Moudir, e Hounds, de Kamal Lazraq, ambos cineastas de Marrocos - todos eles integram as estratégias de produção gerida pelo Príncipe Badr.