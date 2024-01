"O Peru oferece mais variedade literária, pelas tradições indígena, africana, amazónica, oriental e europeia"

O poeta e crítico literário peruano José Antonio Mazzotti, catedrático na Universidade de Tufts, nos Estados Unidos, esteve em Lisboa para um congresso de peruanistas que se realizou na Biblioteca Nacional. Conversou com o DN sobre a História e Cultura do seu país, que foi sede do Império Inca e depois, durante três séculos, coração de um vice-reino do Império Espanhol.