O noir não mora aqui

A última vez, digna de nota, que o detetive Philip Marlowe passou pelo grande ecrã foi em 1975, interpretado por Robert Mitchum, num filme com o título Farewell, My Lovely, em português chamado O Último dos Duros. Mitchum contava 57 anos. Agora a personagem é recuperada por Liam Neeson, aos 70 - o ator mais velho a assumir o papel -, num filme que quer brincar ao noir ignorando que a evocação de um género cinematográfico e de uma personagem lendária precisam de algo mais do que um elenco sonante, enredo policial gasto e design de produção jeitoso.

A frase mais citável de Neeson neste Marlowe: O Caso da Loira Misteriosa não passa de um "estou a ficar demasiado velho para isto". Ironia murchíssima, que fica ainda mais mirrada se pusermos ao lado qualquer linha de diálogo do Marlowe de Humphrey Bogart com a Vivian de Lauren Bacall. Por exemplo, um em que ela o repreende pelos maus modos, levando como resposta: "Eu também não morro de amores pelos seus. Não pedi para a ver. Não me importo se não gosta dos meus modos - eu próprio não gosto, são muito maus. Sofro com eles longas noites de inverno."

Só o sarcasmo e dureza afinada desta citação de À Beira do Abismo (1946) dava para meter o filme inteiro de Neil Jordan num chinelo. Um filme onde encontramos Diane Kruger, Jessica Lange, Danny Huston, e até a portuguesa Daniela Melchior (num papel mínimo), espalhados por uma trama "enigmática" e desprovida de atmosfera, apesar do esforço evidente de se recriar aqui, com devoção nostálgica, a Los Angeles do final dos anos 1930.

Não é que o veterano irlandês não saiba filmar. Há aliás planos que denotam uma perícia clássica, dentro da linguagem do cinema de género. Porém, as marcas desse saber evaporam-se na cadência desalmada do exercício vintage, desde o momento em que a "loira misteriosa"/Kruger entra no escritório de Neeson/Marlowe e o contrata para descobrir o paradeiro de um ex-amante, que terá fingido a sua morte... O novelo vai ganhando forma com outras personagens típicas, como uma estrela de cinema (Lange), que é a mãe da cliente, ou o mafioso dono de um clube noturno (Huston), mas é tudo tão falso que só podemos optar por ler a superfície divertida do gesto de Jordan, sinceramente empenhado em reerguer a estrutura do noir com cores apelativas, referências no sítio e todos os itens básicos, desde a femme fatale aos suspeitos do costume.

Por mais voltas que se dê, é difícil contornar o facto de o protagonista ser o primeiro problema: a figura tépida de Liam Neeson, em toda a sua gravitas, não é convincente como Marlowe. Parece estar apenas a servir de modelo genérico para a idade respeitosa do detetive, sem que o suposto cansaço do mundo seja coisa palpável, ou sequer relevante para o tom do filme. Muito menos a química com Diane Kruger, que não sai da estaca zero. E nem vale a pena falar da ausência de espírito chandleriano, já que Marlowe: O Caso da Loira Misteriosa não é sequer baseado numa obra de Raymond Chandler. Leituras de releituras que resultam numa tentativa desajeitada de revisitar um imaginário pelas suas rendas e não pela textura do tecido.

