Numa cidade com uma das maiores ofertas culturais do mundo, onde os museus são, para além de agitadores culturais, uma importante fonte de rendimento para o turismo, há um edifício/museu que nos últimos anos entrou na rota cultural parisiense, e não só. Em pleno Bois de Boulogne, ao lado do Jardin d"Acclimatation, o edifício projetado pelo arquiteto Frank Gehry alberga a Fundação Louis Vuitton e faz já parte do extenso rol de ícones da capital francesa. Inaugurado em 2014, o edifício nasceu da vontade do líder do grupo de luxo LVMH, Bernard Arnault, de criar um espaço para promover a arte moderna e contemporânea, francesa e internacional, continuando o apoio às artes que a Fundação, ainda antes do edifício, já fazia. Arnault, hoje o homem mais rico do mundo segundo a revista Forbes, quis criar "um espaço que abre o diálogo com um público amplo e que oferece aos artistas e intelectuais uma plataforma de debate e reflexão", como se lê no site oficial da Fundação. Atualmente, e patente até 27 de fevereiro, a exposição Monet-Mitchell, exibe um diálogo inédito entre as obras de Claude Monet (1840-1926) e as da norte-americana Joan Mitchell (1925- 1992). Em abril chegará Basquiat e Warhol e para o outono será a vez de Rothko. Grandes exposições e inúmeras atividades pelo meio levam cerca de um milhão de visitantes por ano, na maioria europeus, à Fundação que segue de perto a vontade artística do seu líder Bernard Arnault, como explica ao DN a diretora da Fundação, Sophie Durrleman.

Numa cidade com tanta oferta cultural, estatal e privada, como se diferencia a Fundação Louis Vuitton?

Penso que complementamos o dinamismo dos grandes museus parisienses, os incontornáveis, como o Centro Pompidou, o Louvre, o Museu D"Orsay ou o Grand Palais, que agora está fechado para obras. São eles que estruturam a vida cultural parisiense. Ou complementados com outros locais como o Palais de Tokyo, o maior centro de arte contemporânea da cidade e que teve o papel muito importante de recolocar Paris no centro da arte moderna. Dizia-se que neste campo Paris estava a perder uma certa modernidade e energia para outras cidades, como Londres, por exemplo. E há ainda a Fundação Cartier que foi dos primeiros grupos privados a apostar na arte e que chegou antes de nós. Ou, depois, a fundação das Galerias Lafayette, com o espaço Anticipations, que abriu em 2018 num edifício com intervenção do arquiteto Rem Koolhaas no bairro do Marais. São espaços que dão uma nova forma de energia na cultura da cidade e mostram que tanto os privados como os públicos podem agir a favor da cultura.