Ainda mal abria os olhos quando apareceu no grande ecrã ao lado de Al Pacino em O Padrinho (1972). É ela o bebé batizado já perto do final do filme. E é como se naquele momento, a partir daquele ritual, ficasse subentendido que a água benta a iniciava na religião do cinema, que nunca mais deixou. Agora a celebrar meio século de vida, Sofia, filha de Francis Ford Coppola, um dos monstros sagrados de Hollywood, continua a tentar provar a si própria que já é uma rapariga crescida, mesmo que a figura do pai continue presente. O que é On the Rocks, o seu mais recente filme, senão um misto de fantasia nova-iorquina e estudo da paternidade? E que outro ator senão Bill Murray poderia encarnar um progenitor cheio de carisma? Acima de tudo, Rashida Jones, filha do lendário Quincy Jones, foi a escolha perfeita para dar à personagem principal aquele toque de insegurança tão à imagem de Sofia Coppola. Afinal, ambas sabem o que é isto de se ser filha de alguém famoso.

Digamos que viver na sombra de um dos grandes da sétima arte nunca foi algo que desse tranquilidade de espírito a Sofia. Não que ela se exponha à psicanálise mediática, pelo contrário, mas um ou outro dos seus filmes falam por si.