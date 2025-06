"O Inferno é um lugar frio". A história de Henry Worsley rumo ao coração antártico

No dia em que enveredou o olhar nas páginas do livro de 1909 The Heart of the Antarctic e endereçou a leitura ao continente gelado, o jovem Henry Worsley, então com 13 anos, assumiu um caminho, o de fazer da sua vida um perpétuo regresso, físico e psicológico, ao Polo Sul, território a 14 mil Km de casa, no Reino Unido. Nas quatro décadas seguintes, até 2016, o oficial do exército britânico ergueu um monumento pessoal, feito de idolatria e reverência, à existência de Ernest Shackleton, autor do livro citado, explorador polar e figura cimeira da Idade Heroica da Exploração da Antártida, no século XIX, início da centúria seguinte. Worsley almejou, no século XXI, fechar o ciclo iniciado por Shackleton perto de cem anos antes, na sua expedição Nimrod, o de alcançar o Polo Sul. Procurou fazê-lo num percurso que foi de homenagem e de provação, o de atravessar a Antártida a pé sozinho, sem equipa de apoio, aos 55 anos de idade, a arrojar um trenó carregado com 150 Kg e sob "uma bruma escarlate a colorir de neve o caminho". A expressão verte do livro de David Grann, jornalista da revista norte-americana The New Yorker, autor de A Escuridão Branca, obra que tem no subtítulo a chave que descodifica o périplo tecido em perto de 150 páginas: No coração da Antártida. Uma história sobre coragem, obsessão e amor.