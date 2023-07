O filme "perdido" de Zhang Yimou 

Quase não se dava por ele. Filme de um dos mais importantes cineastas chineses, Um Segundo (em exibição no TVCine Edition) junta-se à lista de estreias discretas, algo omissas, de realizadores conceituados que volta e meia vem causando estranheza ao espectador mais atento - ainda há poucas semanas tivemos o caso de Armageddon Time, de James Gray, que também foi direto para os videoclubes. One Second, que fez o circuito dos festivais em 2021, depois de em 2019, no Festival de Berlim, ter sido retirado por "problemas técnicos" (a imprensa desmontou o termo ao perceber que se tratava de censura política), é um Zhang Yimou tão íntimo e modesto quanto comovente e irónico. Não se sabe que alterações terão sido feitas nesta história ambientada na Revolução Cultural chinesa, mas há uma angústia e um olhar zeloso sobre as personagens e o seu lugar num coletivo que parecem resistir a qualquer molde que a censura tenha tentado impor.

Tudo anda à volta de um prisioneiro foragido que procura obsessivamente o jornal de atualidades onde lhe disseram que aparece - mesmo que por breves instantes - a sua filha adolescente, que não vê há anos. São os tempos do maoísmo, década de 1970, e este homem evadido de um campo de trabalhos forçados cruza-se pelo caminho com uma jovem órfã que rouba a película desse cinejornal... Ao princípio, qual comédia de vagabundos, eles interagem como gato e rato, entre dunas e estradas, na tentativa de posse da lata que contém a valiosa fita. Mas à medida que as suas tristezas profundas se descortinam, o humor dá lugar a uma espécie de mágoa coletiva, só amenizada diante de uma tela branca onde se projetam imagens em movimento. Que é como quem diz: propaganda.

É verdade que as cenas na aldeia são particularmente evocativas do Cinema Paraíso, com a figura de um projecionista a ganhar o seu peso na história. Porém, a fábula de Zhang Yimou, muito pouco interessada no romantismo e nostalgia da infância, fixa-se antes na alma feita em cacos deste pai que apenas deseja encontrar na luz que atravessa a película uma qualquer forma de apaziguamento. Não é alguém que alcance o seu objetivo com métodos pacíficos, mas que se debate com o contexto político em circunstâncias que, noutras mãos, seriam propensas à conceção ingénua da "magia do cinema". Aqui, mais do que o momento da projeção, a beleza está no esforço de grupo que vemos a certa altura salvar uma película maltratada. É aí que identificamos a "carta de amor" ao cinema, no cuidado artesanal da sua matéria específica.

Sem a envergadura dos épicos que fizeram o nome de Zhang Yimou, Um Segundo remete-nos para aquela linha melodramática do seu cinema que se equilibra bem entre a nota sentimental e o registo mais popular; pense-se, por exemplo, em O Caminho para Casa (1999) ou Regresso a Casa (2014). São filmes que na sua postura humilde não deixam de conter as marcas de uma sensibilidade clássica, em especial, uma dimensão humana de que o realizador já deu provas superlativas. "O filme ensina-nos a ser melhores", diz-se a certa altura. E talvez a ideia seja tão elementar quanto esta.

