O filme dos Óscares que ninguém viu

Quando foram anunciadas as nomeações aos Óscares, no passado mês de janeiro, o nome de Andrea Riseborough surgiu como uma nota dissonante na categoria de melhor atriz. Surpresa ou estranheza, qualquer reação se prendia com o facto de quase ninguém ter visto o filme pelo qual estava nomeada, uma produção indie que arrecadou pouco mais de 27 mil dólares na bilheteira.



O que se sabia é que um conjunto de atores de renome tinha feito campanha por Riseborough, nomeadamente Kate Winslet, que classificou o seu desempenho como "a maior interpretação feminina no ecrã" que alguma vez testemunhou, e Cate Blanchett (também nomeada ao Óscar), que aproveitou o discurso de agradecimento nos Critics Choice Awards para mencionar o nome da atriz britânica.

Entretanto, já muita tinta correu e a polémica parece dar frutos, como seja a possibilidade de ver agora no cinema um filme que "ninguém viu"... Realizado por Michael Morris, nome que só conhecemos da produção de séries, Para Leslie é o retrato de uma mãe solteira anos depois de ter ganho a lotaria e queimado o dinheiro todo no vício do álcool. O dia correspondente a esse êxtase do passado vislumbra-se num clipe televisivo que mostra Leslie (Riseborough), tresloucada de alegria, a falar para um repórter atrás de um bar da pequena cidade do Texas onde vive, com o filho adolescente e alguns populares a assistir. É a imagem de uma tragédia anunciada, e que se confirma com a passagem abrupta para a Leslie do presente: uma mulher sem-abrigo, que acaba de esgotar a paciência e o crédito de todos os que a ajudaram quando o dinheiro secou, e que tenta sarar a relação com o filho adulto, sendo por ele acolhida provisoriamente num apartamento na grande cidade.

Não sabemos até que ponto a protagonista foi uma mãe negligente, quão profunda é a ferida entre os dois, mas o filme sabe trabalhar a força do que é omitido através da visão degradante desta mulher. Alguém que à primeira oportunidade estraga a promessa feita ao filho de não tocar numa pinga de álcool, e que é recambiada para a terrinha onde continua a quebrar laços de confiança e a oferecer-se aos olhares de desdém e troça.

Se To Leslie aguenta este registo de desolação crua mais tempo do que o normal nos filmes que retratam vícios, isso deve-se à grande proeza de Andrea Riseborough, que evita o espetáculo virtuoso da bebedeira, assumindo com garra a verdadeira postura de "farrapo humano" (título do filme de Billy Wilder, com Ray Milland na pele de um alcoólico, que em 1946 venceu quatro Óscares, incluindo melhor ator...). Aos poucos, os sinais de uma possível redenção vão suavizando o realismo duro desta canção country em forma de filme, até lhe dar um desfecho algo convencional que não joga bem com o lado mais áspero e desafetado da história e da personagem. Compreende-se que o argumentista Ryan Binaco quisesse rematar o quadro de destruição com uma pincelada cor-de-rosa, já que o caso de Leslie é inspirado na sua própria mãe. Mas o que fica deste pequeno filme é mesmo a impressionante energia destrutiva encarnada por Riseborough. Digna de Óscar, pois claro.

