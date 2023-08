O Festival do Crato prepara-se para celebrar, de 22 a 26 de agosto, a sua 37ª edição

Editors, PEDRO Mafama e Os Raiz são as últimas confirmações no alinhamento da edição deste ano e atuam a 26 e 24 de agosto.

Outra novidade é a participação do cantor Paulo Fortes como convidado especial do espetáculo de Ana Moura a 26 de Agosto, e o Dia Extra com um artista-surpresa, no dia 21 de Agosto, ainda por ser anunciado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Estes artistas juntam-se ao já confirmados.

22 de Agosto

Julinho KSD + Nininho Vaz Maia + Wet Bed Gang

23 de Agosto

Plutonio + Diogo Piçarra (convidada especial: Bárbara Tinoco) + Rui Veloso

24 de Agosto

Os Raiz + Os Quatro e Meia (convidados especiais: Bandidos do Cante) + Goran

Bregović

25 de Agosto

Hybrid Theory + Linda Martini + Two Door Cinema Club + Kura (DJ)

26 de Agosto

Pedro Mafama + Ana Moura (convidado especial: Paulo Flores) + Editors