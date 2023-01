15 de novembro de 2015 é uma data que não sai da cabeça dos franceses. Um trauma que marcou uma nação face aos ataques terroristas da fatídica noite em Paris. Passados uns anos, o cinema francês enfrenta a memória de frente. Há uma semanas estreava Revoir Paris/ Memórias de Paris, de Alice Winecour, onde o ângulo era a visão dos sobreviventes. Agora, desde quinta-feira, estreou nos cinemas o policial que descreve a caça aos terroristas na maior operação de captura das forças da lei francesas: os cinco dias que levaram à detenção dos cabecilhas deste ataque. Novembre/ Ataque a Paris, de Cédric Jimenez, é a crónica minuciosa dos factos e procedimentos que impediram também novos ataques na capital francesa. Um filme enxuto e rigoroso que presta uma homenagem explícita aos homens e mulheres que descobriram as pistas que levaram à detenção dos responsáveis numa operação que envolveu idas à Bélgica e a Marrocos.

O filme estreou no Festival de Cannes englobado na seleção oficial e confirmou a vocação do seu realizador para um cinema polar capaz de fazer uma ponte entre a tradição clássica francesa e um realismo novo. Quando Jimenez ouve falar dessa sua fama de ser o atual rei dos policiais franceses, confessa que fica pouco à vontade. No seu corpo de obra estão filmes como A Rede do Crime e Marselha debaixo de Fogo, objetos que vão ganhar com o tempo. Mais irregular é a sua experiência internacional e em língua inglesa com O Homem do Coração de Ferro, história da Segunda Grande Guerra ambientada na Checoslováquia.