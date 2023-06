O deserto afetivo

Lá como cá: Nunca Chove na Califórnia, primeira longa-metragem da americana Jamie Dack, ganhou o prémio de realização (secção de drama) no penúltimo Festival de Sundance (janeiro de 2022), mas só chegou aos circuitos de difusão dos EUA em março deste ano - teve uma breve passagem por algumas salas (tão discreta que o Box Office Mojo nem sequer regista as receitas), ficando depois disponível em streaming. Agora, por cá, podemos descobri-lo na plataforma Filmin.

Dizer que estamos perante um filme excecional é, por isso, uma afirmação que deve ser entendida antes de qualquer juízo de valor. Nunca Chove na Califórnia distingue-se como uma genuína exceção, não "encaixando" nos padrões dominantes de distribuição e exibição, estando por isso condenado a ser um ovni que alguns espectadores talvez possam descobrir de forma mais ou menos acidental (na certeza de que nenhuma avaliação crítica tem poder para contrariar as matrizes de consumo impostas pelo marketing e respetivos aliados mediáticos).

As coisas complicam-se pelo facto de não ser fácil comentar o filme, ou apenas descrever as premissas da sua história, sem pôr a causa o direito de cada espectador descobrir por sua conta a perturbante viragem dramática do argumento. Cito, por isso, as palavras da própria Jamie Dack numa entrevista de 24 de janeiro de 2022 (no site Women and Hollywood): "O filme é um drama de crescimento centrado numa adolescente de nome Lea, nas vulnerabilidades que a conduzem a uma relação com um homem que tem o dobro da sua idade e, por fim, a uma situação que ela nunca teria imaginado."

Um filme não é uma tese

No começo, o que ela "nunca teria imaginado" envolve o pacto "romântico" que Lea estabelece com Tom - ela tem 17 anos, ele 34. Como vemos e ouvimos nos fragmentos do trailer oficial do filme, depois de um beijo no carro dele, Tom diz-lhe que não gosta que ela "ande com rapazes mais novos" - ela garante-lhe que não, que isso não está a acontecer (ou deixou de acontecer).

Ainda assim, creio que será precipitado reduzir Nunca Chove na Califórnia a um ensaio sociológico sobre as atribulações, benignas ou malignas, ligeiras ou trágicas, da sexualidade adolescente. Desde logo, porque um filme não é uma tese, institucional ou universitária, sobre as relações das respetivas personagens (por mais que as situações abordadas possam suscitar aos especialistas esse modelo de abordagem). Um filme não foi concebido e trabalhado para se negar como objeto de cinema e existir apenas como "pretexto" para um qualquer debate televisivo sobre a complexidade, social e moral, que tais temas obviamente envolvem.

O labor de Jamie Dack (que também escreveu o argumento, em colaboração com Audrey Findlay) enraiza-se numa paixão narrativa pela irredutibilidade das personagens. Ou aplicando uma perspetiva "renoiriana" (segundo o mestre francês Jean Renoir): importa lidar com a densidade de qualquer personagem, da mais vulnerável à mais monstruosa, evitando generalizações automáticas - na certeza de que vulnerabilidade e monstruosidade são componentes da relação de Lea e Tom.

Tudo acontece num verdadeiro deserto afetivo, aliás "duplicado" pelos desolados cenários de palmeiras e postes de eletricidade referidos no título original (Palm Trees and Power Lines). Nessa medida, personagens como Sandra, a mãe de Lea, não funcionam como banais adereços do drama central do filme: tal como o pequeno grupo de colegas de Lea, Sandra existe como peão de um xadrez emocional sem saída, em que qualquer relação humana está assombrada por algum tipo de mercantilização.

Memórias cinéfilas

Insisto: mesmo não ignorando a pertinência, sem dúvida a urgência, de muitos debates sobre a adolescência que pontuam o nosso quotidiano, tratar Nunca Chove na Califórnia como um gadget de tais debates será menosprezar a sua invulgar riqueza cinematográfica - na certeza de que o valor social do cinema, insisto também, decorre das suas singularidades narrativas e artísticas, não de qualquer instrumentalização mediática.

Nesta perspetiva, o trabalho de Jamie Dack pertence à nobreza de uma velha árvore genealógica de Hollywood (mesmo se Nunca Chove na Califórnia é um exemplo perfeito de uma produção radicalmente independente). Se nos lembrarmos de clássicos como Fúria de Viver (1955), de Nicholas Ray, com James Dean, ou Esplendor na Relva (1961), de Elia Kazan, com Natalie Wood e Warren Beatty, podemos reconhecer que as convulsões e, em particular, o equilíbrio instável das relações jovens/adultos fazem parte de uma cinefilia riquíssima, pontuada por muitas referências clássicas.

Componente nuclear de tal visão é o amor pelo trabalho dos atores. No papel de Lea, a estreante Lily McInerny é um caso, também excecional, de subtileza de composição e elaborada relação com o olhar implacável da câmara de filmar. Igualmente brilhantes são Jonathan Tucker e Gretchen Mol, respetivamente como Tom e Lea. Sem esquecer que Jamie Dack recupera outra tradição clássica - a sábia utilização do formato scope - para definir um ambiente em que a dimensão muito física do espaço reforça as formas de solidão que por ele circulam.

