Chamam-lhe "global press conference", mas mais parece uma emissão televisiva desde Nova Iorque. O elenco de Amesterdão, de David O. Russell está numa bancada iluminada que mais parece um estúdio. Um luxo visual para uma conversa online com jornalistas de todo o mundo. Uma produção à Hollywood para um filme pago pela Disney que dispensa humor de Hollywood. Amesterdão é uma história de três amigos que sobrevivem à 1.ª Grande Guerra e voltam a unir esforços quando dois deles são suspeitos de um crime que tem muitos novelos. Uma reunião que os leva até aos tempos do pós-guerra, em Amesterdão, quando a cumplicidade entre dois veteranos feridos e uma enfermeira excêntrica brotava em romance e amizade.

Neste conversa virtual, destacam-se os sorrisos do realizador mas sobretudo de atores como Robert De Niro, John David Washington, Christian Bale, Margot Robbie e Andrea Riseborough, um pouco como clube de amigos a contar piadas internas. Sente-se que há um sentido de orgulho com o filme. Estávamos ainda em setembro e agora, já com críticas espalhadas e resultados comerciais divulgados, o otimismo no ar parece manifestamente exagerado. No centro de tudo, parece estar o estilo do criador, David O. Russell, nome que costuma ser sinónimo de prestígio nas temporadas de prémios nos EUA, autor de obras aclamadas como Golpada Americana e Três Reis, mas também de filmes mais neutros como Joy.