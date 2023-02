O clube do burocrata morto

Escreveu-se neste jornal em setembro que este "pequeno" filme britânico poderia estar na corrida para os Óscares. Dito e feito: mesmo sem ser favorito, Living tem duas nomeações: melhor ator, Bill Nighy e melhor argumento adaptado, escrito pelo Prémio Nobel Kazuo Ishiguro. Não era difícil essa previsão: o próprio criador do filme, o escritor britânico japonês, não escondeu o objetivo.

Remake de Ikiru, de Kurosowa, Viver é uma pequena maravilha escrita pelo escritor, perfeito a transpor a mensagem do filme nipónico para o encanto da Inglaterra dos anos 1950. Um objeto para celebrar a essência do cavalheirismo britânico, algo que na barbárie dos nossos tempos parece esquecido.

A história anda à volta do sr. Williams, um superior hierárquico da divisão de obras públicas da câmara municipal de Londres que descobre que o seu estado de saúde não o permite pensar numa longa vida. Viúvo e inibido, este homem de rotinas inflexíveis decide abrir-se para o mundo. Antes de mais, começa a ... viver. Deixa-se surpreender pelo imprevisível e, mais importante, começa a ouvir os outros, neste caso uma ex-secretária que lhe era invisível e um estranho na noite que o leva para os copos. Mr. Williams desinibe-se, mesmo no trabalho quando finalmente luta contra a burocracia e, pessoalmente, se encarrega de fazer acontecer um pequeno parque infantil numa zona esquecida da cidade. A sua cara fechada e a sua educação extrema dão lugar a um sorriso e a um humor subtil que sempre esteve nele.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na hora da morte, surge a vontade de viver. Parece ser esse o lema de uma história que tenta recriar um espírito de uma Inglaterra cujos valores são agora relíquia. Uma Inglaterra do pós-guerra onde a civilização, embora algo patriarcal, era um baluarte de boas maneiras e ordem e a "esperança e glória" animavam uma sociedade. Um fascínio muito próprio que o argumento de Ishiguro parece tirar algum proveito e a própria realização de Oliver Hermanus tenta compor quadros estéticos que reforçam essas mesmas ideias. Na prática, é isso mesmo, um filme-conceito, com um lado solar equilibrado e capaz de dar a quem o vê uma elevação de espírito, um pouco como John Boorman conseguiu em Esperança e Glória, em 1987, este com a vantagem de não recorrer ao estratagema da criancinha queriducha - de recordar que este é um protagonista septuagenário, de pés para a cova.

O louvor a Nighy

Viver é também um estudo de personagem, no qual se elabora um estudo de alma de um bom homem e de uma aura britânica generosa. O bom inglês, impecavelmente composto mas profundamente britânico, alguém que viu a sua vida a passar, mesmo apesar de ter formado uma família. E esse rigor da construção da personagem está todo nos detalhes do argumento. Ishiguro, um escritor que quando escreve argumentos sabe ser minimal sem se negar à profundidade dos diálogos literários, tal como já se percebia em Os Despojos do Dia e A Condessa Russa, ambos de James Ivory. Mas o grande mérito é realmente de Bill Nighy, ator que não tem uma nota em falso na composição deste adorável gentleman aprumado e que, a certa altura, faz um manguito para a morte. Um ator capaz das mais invisíveis nuances e dos detalhes mais certeiros nessa transformação de espírito. O seu sorriso tem um efeito imersivo raro. Um underacting do tamanho do mundo que merecia estar na pole position dos favoritos como estão Colin Farrell e Austin Butler. Diga-se o que se disser, não está lá para cumprir a quota do britânico veterano da hora. Aliás, esta chegada ao estatuto dos Óscares já vem tarde: desde Still Crazy, em 1998, que é visto como um dos grandes do cinema britânico e filmes como Dá Tempo ao Tempo, de Ricard Curtis, Orgulho, de Matthew Warchus e o recente Uma Réstia de Esperança, de William Nicholson, são prova disso.

Cinema humilde

Considerando que estamos perante um remake de Kurosawa, pensado e criado por um fã (Ishiguro, voilá!) do cineasta japonês, Living não tem uma ambição extraordinária, nem por sombras. Ainda assim, é assinalável que consiga transmitir com tanta eficácia e limpidez uma mensagem simples: aproveitar o dia. O "seize the day" que O Clube dos Poetas Mortos, de Peter Weir, falava e promovia, aqui empolado por esse tal espírito britânico que monta e desmonta a palavra zombie. Os cavalheiros ingleses de chapéu de coco podem ter redenção e deixarem de ser mortos-vivos.

E Hermanus, o realizador contratado, não faz a encomenda anónima - sabe incorporar um fascínio geométrico de um período e estética da Londres dos anos 50. Só isso é um programa à parte de direção artística, dialogando, em parte, com uma certa tradição do cinema mais clássico vintage inglês. Não é descabido teorizar sobre uma certa nostalgia plástica.

Se é verdade que Viver poderia ser um pouco menos "derrama lágrimas"? Por certo, mas não é essa simpatia de etiqueta que mancha filme rigoroso e caloroso ao mesmo tempo, escrito com um humanismo por um escritor Nobel que agora irá sempre assinar também "nomeado pela Academia"...

dnot@dn.pt