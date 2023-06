O cineasta e argumentista Paul Schrader nasceu a 22 de julho de 1946 em Grand Rapids, no estado do Michigan - faltam, portanto, poucas semanas para celebrar o seu 77.º aniversário. Não será fácil resumir a sua longa e multifacetada carreira - incluindo duas peças de teatro e a realização de um teledisco de Bob Dylan (Tight Connection to My Heart, 1985) -, mas faz sentido dizer que duas proezas bastariam para lhe conferir um lugar muito especial na história do cinema americano do último meio século. A primeira é, obviamente, a escrita do argumento de Taxi Driver (1976), de Martin Scorsese, ainda antes da sua estreia como realizador (que ocorreria dois anos mais tarde, com Blue Collar); a segunda, certamente menos conhecida, mas não menos significativa, é o livro O Estilo Transcendental no Cinema, publicado em 1972, quando ainda estudava cinema na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, exercendo também a crítica de cinema no Los Angeles Free Press.

Agora, O Estilo Transcendental no Cinema aí está, como grande acontecimento no panorama editorial português. Numa excelente tradução da responsabilidade de Salvato Teles de Menezes e Vasco Teles de Menezes (com chancela das Edições 70), passou a estar disponível a mais recente versão do livro, publicada em 2018 pela University of California Press. Integrando a introdução original, a nova edição abre com um texto de cerca de meia centena de páginas, intitulado "Repensando o estilo transcendental" - uma revisitação da própria escrita de alguém que se define como "produto da Igreja Cristã Reformada de Grand Rapids" e do cinema "profano" que foi descobrindo em 1972.