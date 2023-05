O cinema à espera de milagres

Seja qual for o palmarés definido pelo júri presidido pelo cineasta sueco Ruben Östlund, o 76.º Festival de Cannes será lembrado como uma montra variada e sedutora da actualidade cinematográfica. Até mesmo dando um sinal de que o diferendo aberto com a Neflix em 2017 (por causa da recusa da plataforma em estrear nas salas francesas os títulos de sua produção acolhidos pelo festival) está longe de corresponder a uma posição inamovível face ao streaming. Extra-competição, o prodigioso Killers of the Flower Moon, de Martin Scorsese, permitiu sublinhar isso mesmo -- estamos perante uma mega-produção envolvendo um gigante do streaming (Apple Studios) e um velho estúdio de Hollywood (Paramount), com estreia agendada para outubro, nos ecrãs de todo o mundo, para depois integrar a oferta da Apple TV+.

Nos mais diversos momentos do festival, emergiu essa sensação -- mais do que isso: a certeza -- de que os dramas do cinema contemporâneo estão longe de se esgotar na risonha convivência com o TikTok. Chambre 999, de Lubna Playoust, estreado na secção Cannes Classics, terá sido um dos sintomas mais sugestivos. Refazendo um projecto consumado por Wim Wenders na edição de 1982 de Cannes, intitulado Chambre 666, Playoust reuniu também vários cineastas num quarto de hotel de Cannes (durante a edição de 2022), pedindo-lhes, sem fazer qualquer pergunta, que falassem sobre o presente e o futuro do cinema. Da reconversão digital dos filmes aos temas do streaming, os testemunhos registados (além de Wenders, encontramos, por exemplo, David Cronenberg, Baz Luhrmann e Kleber Mendonça Filho) enriquecem o debate, alargando a avaliação do seu enquadramento artístico, industrial e tecnológico.

A evolução da dimensão tecnológica, em particular, manifestou-se no festival através de detalhes importantes, sem ostentação, alheios à agitação gratuita de super-heróis e afins. Lembremos as qualidades das cópias restauradas na zona dos clássicos (incluindo The Village, de Léopold Lindtberg, uma preciosidade do cinema suíço com data de 1952) e também, na competição, a notável, ainda que muito discreta, proeza de Jeunesse, de Wang Bing: o seu acompanhamento de um grupo de jovens a trabalhar em fábricas de roupa da região de Zhili, a 150 km de Xangai, resultou do uso simultâneo, ao longo de cinco anos de rodagem, de três câmaras manipuladas com invulgar leveza e agilidade.

"Já não há milagres"

Será que as estrelas já não possuem o mesmo apelo mítico que marcou o cinema do século XX? A esse propósito, digamos apenas que a sempre admirável Marion Cotillard passou quase despercebida, apesar de ter surgido num dos filmes mais belos de todo o festival: Little Girl Blue, de Mona Achache, apresentado numa das "sessões especiais".

A realizadora entregou a Cotillard o papel da mãe, Carole Achache, para tentar equacionar a sua herança traumática, aliás redobrando a relação de Carole com a própria mãe. O resultado, entre ficção e documentário (incluindo um imenso legado de fotografias e filmes caseiros das três gerações de mulheres que aqui se cruzam), tem qualquer coisa de exaltação dos poderes cognitivos e poéticos do próprio cinema. Por um lado, Mona tenta encontrar as imagens e os sons certos para lidar com a memória da mãe; por outro lado, Cotillard é sublime na arte de representar expondo o artifício da própria representação, afinal convivendo com uma verdade interior que talvez escape às palavras, apenas podendo ser "transmitida" através dos corpos e seus gestos.

Daí uma visão desencantada dos poderes das histórias que o cinema nos vai contando. Veja-se o prodigioso Cerrar los Ojos, de Víctor Erice, mestre absoluto da história moderna do cinema espanhol que já não assinava uma longa-metragem desde 1992, com O Sol do Marmeleiro. A partir de um melodrama centrado no desaparecimento de um actor de cinema, Erice elabora uma verdadeira saga intimista em que as personagens reavaliam os poderes transcendentais do cinema. Uma dessas personagens, por certo pensando na obra-prima A Palavra (1955), do dinamarquês Carl Th. Dreyer, resume a situação através de um aforismo paradoxal: "Desde que Dreyer morreu, já não há milagres no cinema." Ainda assim, há festivais que não perderam a memória.

