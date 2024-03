Coppola: O cineasta de todos os apocalipses

A estreia do primeiro filme realizado por Francis Ford Coppola, Dementia 13, ocorreu há exatamente 60 anos. A sua trajetória criativa está pontuada por clássicos como a trilogia de O Padrinho, Apocalypse Now ou Do Fundo do Coração - atualmente trabalha na concretização de um velho projeto intitulado Megalopolis.