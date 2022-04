O canto do centeio em Serralves

Como soa um campo de centeio tocado pela brisa? Ou a camada de cortiça queimada que envolvia o sobreiro e o protegeu da morte pelo fogo? No Parque de Serralves, as respostas a perguntas quase bucólicas como estas são dadas através de duas obras de arte sonora assinadas por Gil Delindro. Nascido no Porto há 32 anos, formado em Escultura e Arquitectura, o artista já andou a captar sons não humanos ou sequer animais, autênticas vozes da terra, no deserto do Sara, na floresta amazónica do Brasil, no glaciar do Rhône, na Suíça, que já foi o maior da Europa e está a perder massa a alarmante velocidade. As duas peças que apresenta em Serralves (Fictional Forest e Burned Cork - Resilience) podem ser vistas de forma autónoma, mas integram já a programação do Bioblitz, grande evento de sensibilização ambiental que decorre naquele parque, de 2 a 6 de maio para escolas, e no fim de semana de 7 e 8 para o público em geral. Sempre com entrada gratuita.

Como conta ao DN Ricardo Bravo, responsável pela gestão do Parque de Serralves, esta iniciativa, que já vai na 8.ª edição (e é a primeira sem máscaras nem restrições desde 2019) "tem como principal objetivo dar a conhecer a fauna e flora deste Parque ao mesmo tempo que consciencializa a comunidade educativa e o público em geral da importância da biodiversidade. Através da relação entre metodologias exploratórias, científicas, artísticas e culturais, procuramos contribuir para uma narrativa contemporânea para a sustentabilidade." A inspiração maior é a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, "Proteger a Vida Terrestre".

Fictional Forrest permite ouvir a que soa unm campo de centeio tocado pela brisa.

Para os vários níveis de ensino, estão pensadas cerca de 360 oficinas científicas e pedagógicas e 125 saídas de campo mais vocacionadas para os alunos do 3.º ciclo e secundário, neste caso com apoio de especialistas das temáticas, que são muito diversas entre si. Em foco estarão a vida das espécies animais e vegetais habitantes do Parque (sobretudo nas atividades destinadas aos mais pequenos) mas também questões mais complexas à medida que a idade progride, como os problemas colocados pelas plantas aquáticas invasoras. Este ano, pela primeira vez, o programa educativo do Bioblitz funciona em sistema híbrido: presencial e digital. Como explica Ricardo Bravo: "Com a pandemia, descobrimos as potencialidades da educação à distância, com a partilha online de conteúdos. Graças a isso, podemos ampliar a nossa audiência, possibilitando que escolas de todo o país possam participar sem deslocações." Para isso, basta que se inscrevam no site https://bioblitz.serralves.pt/

É ainda possível visitar a exposição "Entrelaçar" de Ai Weiwei.

Esta diversidade de assuntos é extensiva ao programa destinado às famílias, concentrado no fim-de-semana. A "cabeça de cartaz", percebe-se, é a tosquia de ovelhas de raça Bordaleira de Entre-Douro-e-Minho por Martin O"Connel, tosquiador profissional, natural da Nova Zelândia que partilhará com o público os segredos a sua técnica e experiência profissional área (sábado, 15h00 e domingo, às 11h00), mas há muito mais, entre saídas de campo, oficinas e um mercado de produtos naturais. Joana Providência apresentará o espetáculo Estranhões e Bizarrocos e outros seres sem exemplo, a partir do texto homónimo do escritor angolano, José Eduardo Agualusa e o clown Enano exibir-se-à na performance "Diversitas". Para além de tudo isto, é ainda possível fazer um passeio pelos passadiços ao nível da copa das árvores do Parque, visitar a exposição "Entrelaçar" de Ai Weiwei e as duas obras de arte sonora de Gil Delindro, que trazem ao Parque de Serralves ecos de paisagens bem menos urbanas. Como a da reserva natural do Gerês, onde Gil tem trabalhado com a associação Rural Vivo, que tem como grande objetivo combater a desertificação das aldeias do Norte de Portugal (e a consequente perda de oportunidades culturais), ao mesmo tempo que participa de forma ativa na preservação ecológica da região. O artista apaixonado pelo som, que aos 7 anos já sabia tocar bateria, assume ter também um gosto particular pelas artes tradicionais do saber fazer. Como a dos cortadores de cortiça, que tratando o sobreiro com o respeito devido a um cliente de alfaiate, lhe permitiram apresentar, em Serralves, uma peça cheia de histórias para "contar".

