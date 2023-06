O ano zero de um novo e grande festival internacional

Malta continua a gerar milhões com o acolhimento de grandes produções de Hollywood. Já é assim desde os anos 90 e cada vez mais serve de plateau de filmes e séries. Precisamente por isso, a Malta Film Commission e o Ministério da Cultura tiveram este ano a ideia de criar um novo festival de cinema internacional. Chama-se Mediterrane Film Festival e foi posto em marcha em tempo recorde - supostamente a ideia do seu conceito foi germinada ainda este ano no Festival de Berlim, em fevereiro. Um conceito que passa por celebrar Malta como destino de cinema mas também para unir os Estados europeus que são considerados países do Mediterrâneo - Portugal é um deles: cada um dos nove países dá um filme para a competição, todos eles selecionados segundo o critério da escolha para o pré-candidato ao melhor filme internacional nos Óscares. Alma Viva, de Cristèle Alves Meira, poderá esta noite ser um dos premiados, mesmo tendo como adversário o muito galardoado Alcarrás, de Carla Simón, obra catalã que venceu a Berlinale do ano passado.

Naturalmente com algumas dores de crescimento, esta primeira edição teve trunfos fortes, em especial a presença de uma larga comitiva internacional de jornalistas, registando-se um número forte de críticos vindos dos EUA. Mas este Mediterrane Film Festival quer sobretudo ser mesmo um festival europeu, não obstante cair em cima da gala do Prémio Lux do Parlamento Europeu e do rival Taormina Film Festival, que nestes dias teve a presença de Harrison Ford. Essa insistência numa competição restrita aos países mediterrânicos poderá ter causado alguma resistência quando renegou o lado africano do Mediterrâneo - são opções...

Vedetas para um glamour que é aposta

À parte dos filmes em competição, este novíssimo festival com muitos meios quis fazer antestreias de obras filmadas nesta região, como o filme de tubarões Deep Fear, de Marcus Adams com Ed Westick, uma das estrelas de Gossip Girl. Malta a fingir ser uma das ilhas da Índias Ocidentais numa produção onde há domesticadoras de tubarões com seios volumosos e interpretações dignas do olimpo da série B. Espera-se que em Portugal ninguém aposte neste filme sem cinema. Ainda assim, deu para comprovar, o multiplex Eden, na zona atribulada de St. Julian esteve à pinha e engalanou-se para outra das vocações deste evento: a histeria do tapete vermelho. O invariável red carpet que conseguiu reunir nomes como a portuguesa Daniela Melchior, Darko Peric (da série Casa de Papel), Jared Harris, Eric Bana (protagonista de Troia, blockbuster filmado em Valletta) ou Nastassja Kinski, que curiosamente recusou falar com a imprensa. Nem de propósito, quem espreitava dos miradouros de Valletta a vista para o forte que alberga os gigantes estúdios de Malta já podia ver o aparato do novo Gladiador, de Ridley Scott, em rodagem a partir deste fim-de-semana. Os atores Pedro Pascal e Paul Mescal foram vistos pela cidade...

Marco Martins e o cinema de arte & ensaio

Marco Martins foi participante de um debate onde se discutiu sobre os novos caminhos do cinema de arte e ensaio. Acima de tudo, percebeu-se que é importante envolver o olhar das crianças nesse tipo de cinema - a educação como chave de tudo...

Decididamente, o melhor que se viu destes primeiros dias do festival foram os seus debates e masterclasses. Marco Martins, cineasta português, foi um dos talentos convidados para estar no Centro de Congressos num painel sobre o cinema art-house e o seu futuro na era do digital. Uma conversa para convidados da indústria global de cinema que apontou possíveis caminhos para combater as ideias pessimistas do fim das salas. Ficou-se a saber por um exibidor esloveno que o seu país tem 29 ecrãs e que os números de admissões estão a crescer. "Acredito num espectador positivo, ativo, aquele que quer comunicar com as obras e ser desafiado. Por isso, como cineasta quero sair da zona de conforto. Não quero fazer filmes como os da Netflix que não desafiam ninguém", disse Marco Martins, referindo que os chamados filmes de autor, para sobreviverem, têm sobretudo de ganhar espaço e ter acesso ao público, lembrando que depois da covid o teatro ganhou mais espectadores, bem ao contrário daquilo que se passou e ainda se passa com o cinema.

O Mediterrane Film Festival apostou em painéis muito pensados para profissionais e tentou um lote ambicioso de speakers internacionais. Falou-se de modelos de financiamentos, de técnicas de captações de orçamentos, da importâncias dos managers de décors, de estratégias para estúdios de filmagens, tendências da IA no cinema, etc. Foram muitas as matersclasses pensadas para diversos agentes da indústria cinematográfica.

A presença portuguesa

O crítico e cineasta José Vieira Mendes representou Portugal como jurado e percebeu as tais dores de virgindade do festival, a começar pelo facto de os jurados terem andado cada um para o seu lado e apenas juntos para a reunião final de deliberação: "este é um festival feito sobretudo para promover Malta como local privilegiado de rodagens de cinema, não é por acaso que não há uma escolha feita por programadores ou cinéfilos e os filmes a concurso não são novos...Esperemos que para o ano mudem isso".

Joaquim de Almeida, um dos convidados de honra e presente para uma talk sobre interpretação, destacou o acolhimento do festival: "é incrível como em pouco tempo conseguiram criar um festival internacional com este porte! Acho uma excelente ideia este festival que reúne os países europeus do Mediterrâneo: só não percebo porque estamos incluídos...Como portugueses temos de aprender com Malta: eles estão muito mais desenvolvidos na área de serviços a produções de cinema. Estão muito bem oleados e conseguem atrair grandes produções com incentivos fiscais - são realmente um exemplo. Além do mais, é um festival muito bem organizado, fui muito bem recebido! Fiquei surpreendido com esta ilha na qual conheci pessoas de uma simpatia espantosa". O que Joaquim refere foi visível nas visitas culturais que a organização disponibilizou à imprensa nas quais se pôde ver locais de rodagem de obras como Game of Thrones, Mundo Jurássico: Domínio ou World War Z.

