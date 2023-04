O Amor é um Som regressa entre 7 a 23 de julho

A peça O Amor é um Som, encenada por Carla Vasconcelos vai regressar aos palcos entre 7 a 23 de julho no Auditório dos Oceanos, no Casino, em Lisboa.

O espetáculo "é uma homenagem aos tempos áureos da rádio e àqueles que dela fizeram parte", lê-se no comunicado enviado às redações. Será acompanhado por uma orquestra e convida a audiência a "ouvir os reclames, as notícias, as rubricas e as narrativas" da rádio de 1940.

O Amor é um Som conta com a participação de Carla Vasconcelos, João Henriques, Luísa Cruz, Manuel Lourenço, Paulo Lázaro e Júlio Isidro.

"Estão em sintonia com a Rádio D" Outrora" diz Júlio Isidro em cena.

O preço dos bilhetes varia entre 20 e 22 euros.