Chegamos a um acontecimento como o Festival de Cannes e transportamos connosco a expectativa e, mais do que isso, a ânsia de descobrir filmes que nos permitam dizer que a história do cinema mudou... Até porque, mesmo que estejamos enganados, a "notícia" terá sempre impacto. Dito de outro modo: corremos o risco de nos iludirmos com a noção mais burocrática de progresso e pensar que o cinema (ou qualquer outra arte) evolui sempre "para a frente", como se fosse possível menosprezar a riqueza de todos os classicismos e, pior um pouco, ignorar a relação dos contemporâneos com o património de mais de um século de história. O novo e prodigioso filme do cineasta turco Nuri Bilge Ceylan, Les Herbes Sèches (à letra: "As Ervas Secas"), apresentado na secção competitiva, é um desses objectos fascinantes que, sem pompas gratuitas nem mensagens politicamente correctas, assume, sem preconceitos, uma verdade visceralmente clássica.

Tudo isto é relativo, entenda-se. Desde logo no plano técnico. Rodado em grande parte durante o rigoroso inverno da zona de Erzurum, cidade no leste da Anatólia, Les Herbes Sèches aborda os seus cenários - sobretudo as impressionantes paisagens cobertas de neve - através de um sofisticado tratamento de imagem (e som) que não pode ser dissociado dos mais modernos recursos de filmagem.