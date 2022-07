Números recorde. Mais de 7,5 milhões de pessoas assistiram o Rock in Rio

O Rock in Rio de 2022 foi, mais uma vez, um recorde de audiências. Os quatros dias de festival, transmitidos pelos canais da SIC, nos dias 18, 19, 25 e 26 de junho, obtiveram uma audiência de 5.402.300 telespetadores. A rádio, com a RFM, Rádio Renascença e MegaHits, contou com cerca de 150 horas de emissão e uma audiência de mais de 2 milhões de pessoas, foi divulgado esta terça-feira pela organização do evento.

Também na internet o êxito foi marcante. O live streaming dos concertos, feito pela Sapo online, duplicou face a 2018 com um total de 159.500 visualizações. Nas redes sociais do festival foram publicados mais de 650 conteúdos ao longo dos quatro dias de evento.

Ao todo, mais de 7,5 milhões de pessoas assistiram às transmissões televisivas, de rádio e internet do festival.

Também no local a afluência foi grande. Durante os quatro dias do festival, passaram pelo parque da Bela Vista 287 mil pessoas. Entre o total do público, 20.000 pessoas vieram de fora de Portugal com Reino Unido, Espanha e Brasil a liderarem a tabela de venda internacional, seguidos de Alemanha, França, Estados Unidos e Irlanda. Foram doados 5620 bilhetes a instituições de solidariedade e ONG"s, entre as quais Fenacerci, Acapo, Centro Português para os Refugiados, Cedema, SIC Esperança e CrescerSer.

A Roda Gigante Pisca Pisca recebeu 20.623 pessoas. Só no último dia de festival, esta atração contou com uma média de 476 pessoas por hora. No 7Up Slide passaram 4.125 pessoas, que ao longo dos quatro dias.

Foram vendidos 934.530 itens e efetuados 828.063 atendimentos em restaurantes e bares do recinto. O Continente Chef"s Garden vendeu cerca de 26.428 itens e 16.257 pratos.

No festival foram também distribuídos 171 mil copos reutilizáveis e doadas 14.650 refeições à Re-Food. No que respeita à gestão de resíduos, a reciclagem aumentou de 50% para 70% e foram aproveitados 1440Kgs para orgânico.

No total dos quatro dias estiveram presentes no festival 134 pessoas com cadeiras de rodas, 40 grávidas e 197 pessoas com mobilidade reduzida.

Foram também assinadas 6 bolas oficiais da Liga Portuguesa de Futebol, lançadas para leilão até dia 10 de julho, e assinadas por artistas e personalidades entre as quais David Carreira, HMB, UB40, Duran Duran, entre outros. O dinheiro deste leilão vai ser revertido para um projeto de reflorestação numa zona de baldios e um projeto em parceria com a Associação Oceanos Sem Plástico.