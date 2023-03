Novo filme de Star Wars vai ter cenas rodadas na Madeira

A costa madeirense vai ser cenário de algumas cenas do próximo filme da saga Star Wars - A Guerra das Estrelas. Segundo a Antena 1, as filmagens vão ter como cenário vários locais das costas norte e sul da ilha da Madeira.

Até ao final de março estará na Madeira uma grande equipa e diversos meios ligados à rodagem do filme. Vários locais vão ser encerrados ao público, incluindo algumas vias de comunicação.



De acordo com a Antena 1, a Direção Regional de Estradas divulgou um aviso de encerramento da Estrada Regional 214, desde a Quinta do Lorde à rotunda da Baía de Abra , entre os dias 11 e 14 de março, motivada "pelas filmagens de uma série com notoriedade internacional e com interesse estratégico para a Região". Já estruturas a serem montadas em alguns locais.