NOS Alive regressa com três dias de música e mais sustentabilidade

A contagem decrescente chegou ao fim. O NOS Alive está de volta ao Passeio Marítimo de Algés para a 15.ª edição. A partir de hoje e até sábado sobem aos vários palcos mais de 110 nomes nacionais e internacionais, incluindo Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, Sam Smith, Lizzo, Lil Nas X.

O festival abriu as portas à imprensa ontem para uma visita ao recinto, passando pelo palco NOS, WTF Clubbing, onde Ana Lua Caiano mostrou um pouco do que será a sua atuação, pelo Heineken, pelo Fado Café e pelo Coreto, onde Iolanda também mostrou parte do que vai ser a sua atuação. Numa comparação com a edição anterior destaca-se o facto de o Palco Coreto ter um espaço maior com mais esplanadas.

© Paulo Spranger/Global Imagens

Este ano o festival voltou a ter os habituais três dias. Houve apenas duas edições especiais com quatro dias de NOS Alive. "Uma foi em 2011, em que até vieram os Coldplay, e a outra foi a de 2020, que acabou por ser adiada para 2021 e depois para 2022", explicou Álvaro Covões, diretor da Everything is New, organizadora do NOS Alive, ao DN, lamentando não se ter conseguido manter o cartaz de há dois anos.

A sustentabilidade foi sempre um dos pilares do festival. Desde 2007 que o NOS Alive apenas permite que os brindes possam ser utilizados mais do que uma vez pelos festivaleiros. "Chamaram-nos malucos, porque uma das regras era que os brindes não podiam ser de utilização única", disse Álvaro Covões. No recinto, algumas das esplanadas foram produzidas com lixo criado nas outras edições.

Outra das novidades deste ano é a parceria com a Câmara Municipal de Oeiras para o combate ao desperdício de lixo orgânico produzido durante os três dias de festival. "Há vários anos que fazemos a separação do lixo, mas o orgânico ainda continua a perder-se. Portanto, a Câmara de Oeiras lançou-nos esse desafio e vamos ter novos caixotes unicamente para o lixo orgânico", revelou.

A música começa logo na entrada com um mini-palco no pórtico. Dentro do recinto, há seis palcos com um cartaz diversificado que conta com nomes como Beatriz Felício, que irá atuar no Palco Fado Café, aos Queen of Stone Age, no Palco NOS. "Desde o início que dizemos que há palcos maiores que outros . Mas todos são palcos principais", frisou o diretor da Everything is New, acrescentando que o evento tenta manter uma harmonia. "Temos uma estética que tentamos manter, que não vai ao que é demasiado popular. Não haveria aqui uma Ivete Sangalo ou a Shakira."

© Paulo Spranger/Global Imagens

No ano passado foi criada uma nova zona de casas de banho que, segundo Álvaro Covões, funcionou. Este ano, não foi feita nenhuma alteração no recinto. "Nós temos clientes que vêm pela primeira vez, mas também temos clientes habituados a vir aqui e que já sabem onde são as coisas", salientou, acrescentando que a organização pensa nos festivaleiros que vêm há vários anos ao evento. Este ano, o recinto continua também com um espaço dedicado às grávidas.

20 a 30% de turistas no Nos Alive

Após dois anos de pandemia, esta é a primeira edição sem receios da covid-19. A percentagem de turistas deverá ser este ano idêntica a 2019, cerca de 20 a 30% dos participantes no evento. Na edição anterior, estiveram representadas 70 nacionalidades e este ano voltou-se às 90 que se tinham tornado habituais. "É normal, porque muitos países da Ásia ainda estavam fechados por causa da covid, mas agora voltamos a 90, o que significa que voltamos à normalidade."

Em relação às temperaturas elevadas que se perspetivam, o festival está preparado para lidar com a situação, tendo a vantagem de que a música apenas começa às 17.00 horas.

Já, em relação à rede e internet, o festival tem cerca de mil e duzentos quilómetros de fibra espalhados por onze hectares de espaço. Há ainda pelo recinto 89 antenas das quais 18 são 5G. Os clientes NOS vão poder também fazer scan de um código QR para terem cerca de 50G para utilizarem nos três dias do festival.

Uma curiosidade sobre o evento é que parte das estruturas do festival vão ser depois entregues aos organizadores da Jornada Mundial da Juventude.

© Rita Chantre /Global Imagens

Álvaro Covões espera que esta edição chegue aos 165 milhões de pessoas com 55 mil por dia. Dois deles estão esgotados e dia 8 de julho, último do festival, está "quase a esgotar".

Um dos conselhos que o diretor da Everything is New deixa aos festivaleiros é para se deslocarem cedo para o recinto e que organizem o seu tempo.

"Uma coisa muito interessante é que as pessoas compram bilhete, mas não aproveitam tudo. Há algumas pessoas que chegam às 21.00 horas. Venham preparados também para o nosso clima e organizem bem o vosso tempo porque há concertos que acontecem ao mesmo tempo", explicou o diretor da Everything is New.

Cartaz NOS Alive

© Paulo Spranger/Global Imagens

Hoje

NOS Stage

● The Driver Era - 18:00

● PUSCIFER - 19:45

● The Back Keys - 21:30

● Red Hot Chili Peppers - 23:30



Heineken Stage

● Bombazine - 17:00

● Femme Falafel - 17:55

● Men I Trust - 18:55

● Jacob Collier - 20:35

● Ibibio Sound Machine - 22:25

● Spoon - 01:05

● Xiboni - 02:45



Amanhã

NOS Stage

● Linda Martini - 18:00

● Idles - 19:20

● Lizzo - 20:50

● Arctic Monkeys - 22:45

● Lil Nas X - 01:15





Heineken Stage

● The amazons - 17:00

● City and Colour - 18:30

● Girl in Red - 20:00

● Jorge Palma - 21:45

● Sylvan Esso - 00:20

● Morad - 02:45

Dia 8 de julho

NOS Stage

● Carolina Deslandes & Bárbara Tinoco - 17:30

● Machine Gun Kelly - 19:30

● The Queen Stone Age - 21:15

● Sam Smith - 23:05

● Rüfüs Du Sol - 01:15



Palco Heineken Stage

● Lucy Val - 17:00

● King Princess - 18:30

● Angel Olsen - 20:10

● Tash Sultana - 21:55

● Rina Sawayama - 00:10

● Branko - 01:35

● Omah Lay - 03:00





Outros Destaques

●Diogo Batáguas - Hoje

Palco Comédia - 22:45



●LHAST - 7 JUL

Palco WTF Clubbing - 00:15

●Papillon - 7 JUL

Palco WTF Clubbing - 01:25

●Carlos Coutinho Vilhena - 7 JUL

Palco Comédia - 00:20

● Terapia de Casal - 7 JUL

Palco Comédia - 00:20



● COASTEL - 8 JUL

Palco Coreto - 17:50

● Jesus Quisto - 8 JUL

Palco Fado Cafe - 00:35

mariana.goncalves@dn.pt