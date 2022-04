Chegou de mansinho e com um atraso grande. Amantes, thriller romântico gélido e magoado esteve na competição de Veneza em 2020 e foi aclamado. Nicole Garcia, atriz mas cada vez mais cineasta consagrada, talvez tenha feito um dos seus melhores filmes. A história passa-se em dois atos: um casal de namorados, Lisa e Simon, são forçados a separar-se após um negócio de drogas acabar em tragédia. Simon foge e parte para o fim do mundo. Anos depois, Lisa casa-se com um homem rico e mais velho e acaba por se encontrar por coincidência com Simon num paraíso tropical. Cedo percebem que a atração sexual é ainda muita e instala-se um insinuante triângulo amoroso.

Amantes é conduzido com um suspense interno num ritmo sinuoso e à base do magnetismo de três atores geniais. Pierre Niney gelado e de olhar trágico, Stacey Martin, sensual e precisa, mas essencialmente Benoît Magimel, a encher o ecrã e com uma respiração tensa. O chamado "polar" sexy encenado por Nicole Garcia, a cineasta de O Adversário e Aos Olhos de Charlie. Em Paris, via zoom falou do processo de montagem e daquilo que passa pela sua própria intimidade neste filme.