Nicolas Philibert: "O documentário é uma outra maneira de fazer ficção"

Consagrado com o Urso de Ouro do Festival de Berlim, Sobre L'Adamant já está nas salas portuguesas: eis um invulgar exercício documental que regista o dia a dia de um grupo de adultos com problemas mentais. Para o seu realizador, Nicolas Philibert, trata-se de filmar "para aprender a pensar e abrir os olhos face ao mundo em que vivemos" - uma retrospetiva da sua obra está a decorrer na Cinemateca, em colaboração com a Festa do Cinema Francês.