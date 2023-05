NewsMuseum junta-se à Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de abril

O NewsMuseum juntou-se à Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de abril para refletir sobre as mudanças que a Revolução dos Cravos trouxe ao jornalismo.

A conversa "25 de Abril em manchete" consiste numa mesa redonda que pretende perceber de que forma se viveu a chegada da liberdade de imprensa após quase meio século de censura. O evento decorre no dia 4 de maio, pelas 17:30, em Sintra.

A sessão conta com a presença do presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, da comissária executiva da Estrutura de Missão para as Comemorações do 50º aniversário da revolução de 25 de Abril de 1974, Maria Inácia Rezola, do capitão de abril, Vasco Lourenço, do jornalista Adelino Gomes, da estudante Inês Paixão e de alunos do 12º ano das Escola Secundária sede do Agrupamento de Escolas Monte da Lua.

O NewsMuseum é um espaço de entretenimento inteligente, interativo e tecnicamente avançado dedicado ao Jornalismo, Media e Comunicação. Em mais de 25 módulos temáticos é invocada e explicada a cobertura mediática de episódios da história recente, sempre numa abordagem interativa que permite ao visitante não só ver como também participar nas estórias.