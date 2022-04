Netflix perde assinantes pela primeira vez numa década e ações caem mais de 35%

A descida das ações da Netflix apanhou Wall Street desprevenida pelo segundo semestre consecutivo, reportando uma descida nos subscritores pela primeira vez numa década.

A companhia atribuiu as culpas dos maus resultados trimestrais à suspensão do seu serviço na Rússia, devido à invasão da Ucrânia por Moscovo.

A queda da Netlix teve peso especialmente no índice Nasdaq, que abriu a cair 0,7%.

Cerca de 25 minutos depois do início da negociações, o Dow Jones Industrial Average subiu 0,5%, para 35.084,97, enquanto o S&P 500 subiu menos de 0,1%, para 4.464,19.

A Netflix encerrou o primeiro trimestre deste ano com 221,6 milhões de assinantes, um pouco menos do que no último trimestre do ano passado. A empresa registou um lucro líquido de 1,6 mil milhões de dólares (1,47 mil milhões de euros) no trimestre recém-encerrado, em comparação com 1,7 mil milhões de dólares no mesmo período do ano anterior.

"Não estamos a aumentar a receita tão rápido quanto gostaríamos", disse a Netflix. "A Covid obscureceu o cenário ao aumentar significativamente o nosso crescimento em 2020, levando-nos a acreditar que a maior parte de nosso crescimento lento em 2021 foi devido à melhoria da situação pandémica".

A Netflix acredita que os fatores que dificultam o seu crescimento incluem o tempo que leva para as residências obterem acesso a serviços de internet de banda larga e televisores inteligentes, além de assinantes que compartilham as suas contas com pessoas que não moram nas mesmas casas.

A gigante do streaming estimou que, embora tenha quase 222 milhões de famílias a pagar pelo seu serviço, as contas são compartilhadas com mais de 100 milhões de outras famílias que não pagam taxas de assinatura.

"A partilha de contas significa que é mais difícil aumentar a adesão em muitos mercados", reconhece a Netflix.

No ano passado, a gigante do streaming começou a testar maneiras de ganhar dinheiro com pessoas que compartilham contas, como adicionar um recurso que permite aos assinantes pagar um pouco mais para adicionar outras famílias.

Outro fator para a Netflix é a intensa concorrência de outros gigantes como a Apple e a Disney.

"O nosso plano é reacelerar o nosso crescimento de visualizações e receita, continuando a melhorar todos os aspetos da Netflix - em particular a qualidade de nossa programação", disse a Netflix, acrescentando que está a "duplicar" a criação de conteúdo.

Peso da Inflação

Juntamente com a concorrência apertada, a Netflix e os seus rivais no streaming de televisão enfrentam uma taxa de inflação que faz com que as pessoas reequacionem as assinaturas de entretenimento acumuladas, segundo o analista Rob Enderle, do Enderle Group. "Com a inflação a pesar, as pessoas estão a começar a contar centavos", disse Enderle.

A Netflix anunciou recentemente aumentos nos preços das assinaturas nos Estados Unidos, com a opção básica agora a custar 9,99 dólares e a mais cara a chegar a 19,99 dólares mensais.

Um grande player do mercado como a Netflix terá dificuldade em crescer nesse tipo de ambiente económico, especialmente num mercado como os Estados Unidos, disse Enderle à AFP.

A corrida da televisão por streaming está a aquecer, com a Disney a mostrar no início deste ano que estava a diminuir a distância para a Netflix. Como o serviço de streaming de vídeo Prime da Amazon, a Disney está a copiar a tática da Netflix de investir em conteúdo local que atraia o idioma, a cultura e os gostos nos respetivos mercados internacionais.

A Netflix fez essa abordagem funcionar, apoiando sucessos de bilheteria originais como "Squid Game", da Coreia do Sul, e "Lupin", da França.