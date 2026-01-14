Netflix considera mudar oferta pela Warner Bros para pagamento 100% em dinheiro

A Netflix está a considerar modificar os termos da proposta de aquisição da Warner Bros Discovery (WBD) para apresentar uma oferta revista, totalmente em dinheiro, pelos estúdios e pela HBO Max.O objetivo é acelerar uma transação que pode levar meses para ser finalizada devido à potencial oposição política à fusão, bem como ao interesse da rival, a Paramount Skydance, em adquirir 100% da empresa liderada por David Zaslav.De acordo com o acordo original, proposto em 05 de dezembro, os acionistas da Warner Bros receberiam 27,75 dólares por ação, incluindo 23,25 dólares por ação da WBD em dinheiro e 4,50 dólares em ações da Netflix, elevando o valor total da oferta para aproximadamente 82,7 mil milhões de dólares (70,94 mil milhões de euros).No entanto, fontes familiarizadas com a situação disseram à Bloomberg que a plataforma sediada em Los Gatos está a ponderar modificar os termos da sua proposta para realizar o pagamento integralmente em dinheiro.Essa mudança faria sentido depois do preço das ações da Netflix ter perdido cerca de 25% do seu valor desde que anunciou o interesse na WBD em outubro passado.A Netflix, que garantiu 59 mil milhões de dólares (50,61 mil milhões de euros) em financiamento de bancos de Wall Street para apoiar a aquisição, tem capacidade financeira para obter mais empréstimos, mantendo ainda uma sólida classificação de crédito, de acordo com Stephen Flynn, analista sénior de crédito da Bloomberg Intelligence.Na segunda-feira, a Paramount Skydance entrou com um processo contra a Warner Bros Discovery para obrigar a empresa a divulgar os detalhes da oferta da Netflix, depois de o conselho da proprietária da HBO Max considerar a proposta de fusão da plataforma de 'streaming' superior.Em 08 de dezembro, a Paramount tinha lançado uma contraproposta de 93 mil milhões de euros para comprar a Warner Bros, dias após o anúncio de um acordo para a compra desta empresa pela Netflix por cerca de 71 mil milhões de euros.A Paramount não aumentou o valor da sua oferta de compra, mas alterou alguns parâmetros, acrescentando, nomeadamente, uma garantia pessoal de 40,4 mil milhões de dólares do bilionário Larry Ellison, pai do presidente da Paramount.O Conselho de Administração da Warner Bros Discovery rejeitou “por unanimidade” a nova oferta da Paramount, reafirmando a sua preferência pela oferta de aquisição da Netflix.A aquisição por parte da Netflix permite à empresa adquirir o catálogo de filmes, mas também o serviço de streaming concorrente HBO Max.A concretizar-se, o negócio trata-se da maior operação de consolidação no setor do entretenimento desde a compra da Fox pela Disney, por 71 mil milhões de dólares (60,96 mil milhões de euros), em 2019..Netflix mais próxima de comprar HBO? Nova proposta em dinheiro está a caminho.Warner Bros rejeita nova oferta da Paramount e reafirma preferência pela Netflix\n