Quando a vimos pela primeira vez, há um ano, no videoclipe de Sushi, ela usava um kimono japonês, óculos escuros na ponta do nariz, dois totós. A letra, uma mistura de português e inglês, com muito calão à mistura, não era fácil de acompanhar, mas o ritmo era contagiante e o refrão irresistível: "Eu sei que a tua raiva nos ama/ Young niggas fresh tipo sushi/ Eu andava com marcas de lama/ Hoje se eu ando com marcas é gucci." Mas quem é esta Nenny? Ninguém sabia muito bem. Mas as visualizações no YouTube não paravam de crescer e Sushi começou a passar em algumas rádios e, sobretudo, nos telemóveis e nas festas dos miúdos.

Um ano e meia dúzia de temas depois, Nenny apresenta-se ao mundo com o seu primeiro EP, Aura, e as primeiras entrevistas à comunicação social. Vai começar a dar concertos e até já está nomeada para os Play - Prémios da Música Portuguesa, que serão entregues no dia 25 deste mês, nas categorias de Artista Revelação e Canção do Ano (Bússola). Tem 17 anos e recusa o rótulo de rapper, preferindo apresentar-se como "artista". "Não faço só rap e não canto apenas. Faço as letras e muitas outras coisas, por isso sou artista", explica Nenny.