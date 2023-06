Narcisismo, século XXI  

Goste-se ou não do cinema que Ruben Östlund tem praticado (sim, como um desporto) nos últimos anos, é inevitável reconhecer que o orgulhoso detentor de duas Palmas de Ouro está a fazer escola. Exemplo? Farta de Mim Mesma. Um filme que não tem a envergadura internacional das obras premiadas do realizador sueco, mas que trabalha a frieza e estupidez da modernidade com semelhante inteligência publicitária e desejo de provocação. Neste título da colheita de Cannes do ano passado, que esgotou sessões de antestreia no IndieLisboa, o motivo cómico é um casal norueguês que compete entre si por alguma forma de prestígio numa Oslo impecavelmente captada em 35mm, a remeter para a vibração visual do conterrâneo A Pior Pessoa do Mundo, de Joachim Trier.

Na verdade, era assim que se deveria chamar esta primeira longa-metragem de Kristoffer Borgli, pois tudo na protagonista da história aponta para os traços mais desprezíveis da humanidade contemporânea. Apesar de sermos introduzidos ao casal - ele um artista que concebe as suas exposições com peças de mobília roubadas, ela uma empregada de café -, a câmara de Borgli está sobretudo interessada no narcisismo extremista do elemento feminino, Signe. Eis o que sucede: ela já não suporta estar na sombra do reconhecimento público do namorado e irá o mais longe que tiver de ir para colocar os holofotes sobre si própria. Não com os métodos tradicionais, entenda-se.

A primeira vez que Signe sente uma bizarra excitação por atrair o olhar dos outros acontece quando uma mulher atacada por um cão entra aflita no seu café pedindo ajuda, enquanto lhe cai nos braços manchando-a de sangue como num filme de terror. A partir daqui a sede de atenção da protagonista vai escalando de forma irreversível. Começa por tentar ser também mordida por um cão, mas, sem sucesso nesse domínio, procura alternativas radicais como uma droga de origem russa, chamada Lidexol (fictícia), banida do mercado, que provoca graves deformações cutâneas. É o tipo de solução desencantada por alguém disposto a ir aos limites do racional, com o objetivo de se tornar uma vítima e assim obter a tão desejada atenção dos outros. E, de facto, consegue-o até certo ponto, embora na sua cabeça imagine sempre cenários mais realizados, o que a leva a prosseguir com a desfiguração autoinfligida...

No papel, a ideia tem alguma margem de atração. Mas o que poderia soar a "estudo de personagem" é antes uma sátira sem nuances, irritantemente óbvia e desprovida de subtileza narrativa, acabando por desperdiçar o potencial de comédia negra. Um toquezinho de body horror aqui, uns diálogos irónicos ali, e está feita uma visão prêt-à-porter do mundo das redes sociais, arte contemporânea, moda e publicidade, tal como num filme de Östlund. É certo que a atriz Kristine Kujath Thorp sabe como aguentar a nota única deste Farta de Mim Mesma e torná-la, pelo menos, sólida e viva. Mas não chega para tapar as incongruências que deixam o exercício à vista, como o facto de o casal no centro do filme ser... um casal: o que raio os une para além de serem ambos narcísicos? É suposto não se pensar sequer nisso.

