"Não luto para conquistar coisas, devo ter uma sorte extraordinária. Faço o meu trabalho e depois alguém reconhece"

Brunch com João Pinharanda, diretor do MAAT. Professor universitário, crítico de arte, curador, jornalista, adido cultural e diretor do Instituto Camões em Paris. Uma panóplia de papéis que João Pinharanda assumiu em "felizes acasos", como diz, até ser nomeado diretor do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (Maat). Revisitamos essas experiências numa conversa acompanhada por um pequeno almoço.