Foi em 2017 que começaram a circular notícias de que membros da comunidade LGBT estavam a ser presos e torturados pela polícia, ou mesmo mortos por familiares ou estranhos, na Chechénia. Atos hediondos descartados por Ramzan Kadyrov, o chefe dessa república russa e um dos homens fortes de Vladimir Putin, quando interrogado sobre essas alegações numa entrevista ao jornalista americano David Scott, em que não só diz que são calúnias, como afirma que não existem gays na Chechénia ("não temos gente dessa"), e se os há, "levem-nos daqui, para purificar o nosso sangue". É no mínimo perturbador ver o excerto da entrevista em que Kadyrov profere tais declarações com um ar de gozo, e afagando a barba, quando minutos antes assistimos a imagens de vídeos amadores que comprovam os referidos atos de violência, muitas vezes cortando-se no ponto em que o horror já não é tolerável à visão. Tudo isto está em Bem-Vindo à Chechénia (2020), um corajoso e premiado documentário de David France, que se estreia hoje no TVCine Edition (22h00), numa altura em que a escalada do conflito com a Ucrânia põe à vista as jogadas de comunicação da Rússia nos últimos dias.

France, que começou a carreira na imprensa nova-iorquina nos anos 1980 e se tem dedicado a retratar o ativismo dentro da causa LGBT (o seu primeiro documentário, How to Survive a Plague, de 2012, colocava o foco na sida), decidiu avançar para este território perigoso depois de ler um artigo na The New Yorker sobre o trabalho heroico de ativistas russos que resgatam e acolhem homossexuais em casas de abrigo, situadas em Moscovo ou São Petersburgo, para tratar da sua saída do país na condição de refugiados. E Bem-Vindo à Chechénia centra-se no papel essencial de dois desses ativistas, que tanto vemos em operações delicadas para garantir a segurança das vítimas, como a relatar, em entrevistas individuais, o estado das coisas num lugar onde eles próprios não estão a salvo - na verdade, nem mesmo a pequena equipa de France o estaria durante o discreto processo de filmagem.