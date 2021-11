Este filme estava pronto para o Festival de Cannes de 2020 que não se realizou. Como é que lidou com toda esta antecipação? Thierry Frémaux, o diretor artístico do festival, até se espantou com a sua paciência...

Só pedi ao meu produtor para não me dizer os valores que a Amazon, a Disney +, a Netflix e essas plataformas ofereciam... O importante para mim é que Tre Piani fosse visto no cinema. Digo isto antes como espectador, muito mais do que cineasta. Para mim, o cinema tem de ser visto numa sala de cinema. Na Itália há um risco muito grande com as plataformas, não sei como é nos outros países. Os produtores estão a receber muito dinheiro para colocar os filmes nas plataformas e entregarem produtos standards - encontram-se numa encruzilhada: ou continuam a receber todo esse dinheiro sabendo que vão ter um controlo paranóico ou, então, recomeçar a trabalhar com os autores de forma mais convencional para fazer cinema mais pessoal para os cinemas... Aí têm de trabalhar também com os argumentistas...

Separa muito o peso das personagens femininas em relação às masculinas?

Sem fazer um teorema posso dizer que cabe às mulheres resolverem os laços quebrados de uma relação.