Nadador, modelo, ator e pai de família: as vidas de Pedro Lima

Conhecido do público pelos papéis que desempenhou no pequeno e no grande ecrã mas também como modelo, o ator Pedro Lima teve uma carreira bastante diferente até chegar à televisão. Enquanto nadador profissional, participou em dois Jogos Olímpicos por Angola (nasceu em Luanda). Este sábado, o seu corpo foi encontrado na praia do Abano, em Cascais.

Pedro Lima tinha 49 anos e cinco filhos, quatro dos quais fruto da sua relação de quase 20 anos com Anna Westerlund, O mais velho era fruto do casamento com Patrícia Piloto.

O ator nasceu em Luanda a 20 de abril de 1971 e, aos 17 anos, representou Angola na natação, nos estilos livre e mariposa, nos Jogos Olímpicos de 1988, em Seul (Coreia do Sul). Quatro anos depois, repetiu a experiência, em Barcelona (Espanha).

No Facebook, a Federação Portuguesa de Natação apresentou as suas condolências à família.

Pedro Lima era também apaixonado pelo surf, que praticava desde os 12 anos. Na sua última publicação no Instagram, surgia precisamente de prancha de surf na mão, indicando o regresso da modalidade este fim de semana na praia do Cabedelo. "A pouco e pouco o mundo vai acordando, a nossa vida vai voltando. Voltámos à vida juntos", escreveu. "O mundo precisa de nós todos agora. Com força, com amor, com paciência e sentindo que há sempre alguém para nos apoiar nos desafios", indicou.

Pedro Lima trocou a natação pela moda, tendo estado ligado à Central Models, e desfilado para os principais 'designers' portugueses, como José António Tenente, ou internacionais, como Emporio Armani. Estudou também Engenharia Mecânica no Técnico.

A televisão e o salto para o sucesso

À margem da carreira na moda, Pedro Lima estreou-se na televisão com a apresentação do Magacine, um magazine sobre cinema em 1996, na RTP2, passando depois para a ficção.

Tudo partiu de um desafio lançado pelo também ex-modelo e ator Ricardo Carriço e de uma breve figuração no Herman Enciclopédia, de Herman José, em 1997. Depressa surgiria em "Não Há Duas sem Três", comédia com Rita Ribeiro e José Raposo, e na telenovela "A Grande Aposta", da RTP. Esteve também em várias produções da SIC, estrando-se como protagonista na novela O Último Beijo, na TVI, em 2002.

Desde então estava ligado à TVI, onde atualmente trabalhava na telenovela Amar Demais, cujas gravações tinham sido retomadas recentemente. Estava ainda no pequeno ecrã no regresso da novela Espírito Indomável, adaptado a série 10 anos após o sucesso inicial. Isso mesmo lembro Nuno Santos, diretor de programas da TVI.

"O Pedro Lima partiu. Uma partida inesperada e brutal. É um dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos. Todos, sem exceção", escreveu no seu Facebook, indicando que ele era "um dos mais versáteis atores da sua geração" e estava "sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar".

Na mesma rede social, a Academia Portuguesa de Cinema (de que Pedro Lima era membro) lembrou o percurso do ator no grande ecrã. "Com um enorme trajeto em televisão, começou no cinema no ano 2000 com Trânsito Local de Fernando Rocha, a que se seguiram, The Botanist (2006) de Francis Manceau, O Contrato (2009) de Nicolau Breyner, Second Life (2009) de Alexandre Valente, Perpétua (2009) de Marcos Cosmos, Quarta Divisão (2013) de Joaquim Leitão, Eclipse em Portugal (2014) de Alexandre Valente, A Uma Hora Incerta (2019) de Carlos Saboga e O Homem Cordial (2019) de Iberé Carvalho".

A Academia fala "num ano que continua a ser trágico para o cinema português", considerando "difíceis as palavras para mais esta partida" e enviando condolências à família.

Pedro Lima teve também várias participações no teatro. Trabalhou em companhias independentes como os Artistas Unidos, a Companhia de Teatro de Almada e o Teatro Aberto, mas também em produções de Filipe La Féria e do Teatro Villaret, dando vida a personagens de dramaturgos como Samuel Beckett, David Mamet, Tom Stoppard, August Strindberg e Anton Tchekhov.

O Teatro Nacional D. Maria II diz que o teatro "fica mais pobre com o desaparecimento de Pedro Lima".

Marcelo: "Toda a gente gostava de Pedro Lima"

"Nascido em Luanda, foi nadador olímpico por Angola, trabalhou como modelo e tornou-se uma das presenças mais constantes do panorama televisivo português, embora também tenha feito teatro e cinema, deixando sempre uma imagem de ator disponível e de colega generoso", lê-se numa nota no site da presidência, com Marcelo Rebelo de Sousa a enviar condolências à família.

"Quando nos deixa alguém de quem todos gostávamos, e quando nos deixa precocemente, o choque é ainda maior. Toda a gente gostava de Pedro Lima, desde logo pela sua simpatia natural, e pelo seu gosto pela vida, que se transmitia às personagens que interpretou e ao modo como as interpretou", lê-se ainda na mensagem do Presidente Marcelo.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamentou também a morte de Pedro Lima, considerando que a ficção em televisão "perde demasiado cedo um emblemático protagonista" e um ator que "milhões de portugueses conheciam e admiravam".

Amigos reagem à morte

Vários amigos já reagiram às notícias nas redes sociais. Foi o caso de Catarina Furtado, que conheceu Pedro Lima antes de ele se estrear na RTP. "Lembro-me que me disseste que terias tanto para aprender porque vinhas do desporto mas que estavas disposto a isso. Estiveste sempre disposto a aprender, sem deslumbramentos, atento ao teu redor, sem sinais de competição, tão característicos neste nosso meio. Fizemos juntos uma campanha. Eras o galã, o óptimo colega, o pai incrível", escreveu a apresentadora.

Nuno Markl, que trabalhou com Pedro Lima, reagiu também no Instagram.

Na mesma rede social, a atriz Catarina Lopes Rebelo (que desempenha o papel de filha da personagem de Pedro Lima na novela Amar Demais), revelou o seu choque com a notícia da sua morte. "O meu companheiro, o meu pai da ficção, a pessoa com o coração mais puro e bonito. Ainda ontem estive contigo na sala de atores, ainda ontem combinamos jantar. Não me conformo de todo", escreveu.

Na mesma rede social, a atriz Fernanda Serrano também reagiu à notícia. "Tu eras o Amigo que me dava a mão", escreveu.

Cristina Ferreira, a apresentadora que durante anos trabalho na TVI antes de se mudar para a SIC, disse estar chocada. "Não pode, não pode, não pode ser. Meu querido Pedro. Sempre com este sorriso, um abraço sincero, só a querer ser feliz.", escreveu.

Também Fátima Lopes lembrou Pedro Lima.