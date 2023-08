Viviam no fio da navalha, mas sem o glamour das aventuras passadas em casinos e hotéis de cinco estrelas, regadas a champanhe ou dry Martinis, batidos, não mexidos. Eram os espiões dos livros, gente que, no mundo mais sombrio de bibliotecas e livrarias, passava dias e noites entre mares de papéis, em busca daquele detalhe que faria luz sobre as movimentações do inimigo. São eles os heróis (improváveis) do novo romance do norte-americano Alan Hlad, Uma Livraria em Tempos de Guerra, que se passa entre 1942 e o Verão de 1944, em pontos tão diversos como Washington, Nova Iorque, Lisboa, Porto, Cascais ou Peniche, mas todos unidos entre si pela geo-estratégia do conflito mais global da História humana.

Com uma preferência assumida por grandes histórias de amor e guerra ("como Casablanca ou Doutor Jivago", diz), o romancista deixou-se encantar pelo papel desempenhado pelos bibliotecários espiões dos OSS (Office of Strategic Services, serviço de inteligência norte-americana durante a Segunda Guerra Mundial, cuja experiência seria fundamental para a criação da CIA): "É uma realidade pouco conhecida, até porque no nosso imaginário o espião é sobretudo um homem de ação, com uma vida cheia de aventuras picantes como 007", conta-nos Alan Hlad, sentado num cadeirão da lisboeta livraria Buchholz, inaugurada em 1943 por um alemão, de posição ideológica incerta, chamado Karl Buchholz.