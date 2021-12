Foi com um espetáculo dos 1-Uik Project que, em dezembro de 2006, o Musicbox abriu portas, no espaço da antiga discoteca Texas. À época, o Cais do Sodré ainda não era o novo centro da noite lisboeta, como depois se viria a tornar, em grande parte à boleia do sucesso desta casa, que então se assumiu como herdeiro direto de locais como o Rock Rendez Vous ou o Johnny Guitar, muito embora o objetivo não fosse ser apenas um local de concertos.

"Queríamos fazer um clube como então não existia em Portugal. Um local onde o foco fosse a música, mas que estivesse também ligado a outras artes e manifestações culturais, sem estar dependente de subsídios para fazer os mais variados eventos", explica ao DN Gonçalo Riscado, um dos sócios da Cultural Trend Lisbon (CTL), a empresa proprietária do Musicbox.