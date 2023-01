Musical CATS anuncia data extra em Lisboa com preço reduzido

O musical CATS regressa a Portugal 10 anos depois para 17 espetáculos em Lisboa e no Porto em fevereiro. Além das datas anunciadas, vai haver uma sessão extra no dia 16 de fevereiro, às 16.00, com preços reduzidos em toda a sala. Para além do desconto de 20%, há a possibilidade de venda a grupos organizados como escolas, associações, universidades e 3ª idade.

O espetáculo Let the memory live again vai ser apresentado pelo elenco de CATS no Campo Pequeno, em Lisboa, entre os dias 14 e 19 de fevereiro, e no Super Bock Arena, no Porto, de 22 a 26 de fevereiro. Estes espetáculos fecham a digressão do 41º aniversário do musical.

Para Hal Fowler, do elenco de CATS, este espetáculo "tem toda a diversidade de emoções do ser humano", conseguindo assim surpreender pois "há momentos de serenidade maravilhosos, onde conseguimos mesmo ir ao detalhe".

O musical CATS já foi apresentado em mais de 40 países, traduzido em 15 idiomas e foi visto por mais de 73 milhões de pessoas em todo o mundo. O espetáculo já passou por Portugal em 2004, 2006 e 2014.

O musical de Andrew Lloyd Webber conta a história do encontro dos gatos Jellicle no Jellicle Ball,na qual o Velho Deuteronomy escolhe o gato Jellicle que vai subir para "The Heaviside Layer" e renascer numa nova vida.