A solidariedade junta-se à música, à gastronomia e ao artesanato para um dia surpresa no Festival do Crato, em Portalegre. O evento arranca hoje com concertos e a 37.ª edição da feira de gastronomia e artesanato até dia 26 de agosto.

Com um cartaz dirigido a todas as gerações, irão subir ao palco principal do Festival do Crato artistas nacionais e internacionais como Julinho KSD, Quatro e Meia, Two Door Cinema Club, Linda Martini e Ana Moura. O palco secundário vai trazer música popular e tradicional como por exemplo ranchos, fado e alguns artistas emergentes. No final de cada dia, estão programados DJ sets no Afterhours. "Nós seguimos uma linha. Tentamos fazer uma aposta mais vincada em trazer nomes internacionais . E depois, tentamos trazer artistas que estão de facto muito no top em Portugal e alguns tradicionais juntamente com um convidado", disse o presidente da Câmara Municipal do Crato Joaquim Diogo em conversa telefónica com DN.