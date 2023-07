Museu parisiense compra quadro de Domingos Sequeira

A Fondation Custodia, um dos mais dinâmicos e consideráveis museus de Paris, adquiriu um quadro do internacionalmente disputado e conhecido pintor português Domingos Sequeira, foi divulgado esta segunda-feira.

Esta pintura é um estudo a óleo sobre tela de uma mulher idosa em oração, um estudo que pode estabelecer uma ligação com os famosos quatro quadros da coleção Palmela, o do Museu Nacional de Arte Antiga e os três outros em coleções privadas.

A Fondation Custodia reservou esta obra do pintor português ao galerista português Philippe Mendes (Galeria Mendes, Paris) durante a feira internacional de Paris em novembro de 2022 (Paris Fine Arte) onde o galerista exibiu uma série de obras portuguesas misturadas com a pintura francesa e italiana.

O museu concluiu a venda de junho deste óleo sobre tela, de 34x22cm, provavelmente de cerca de 1826-1828, período da permanência de Domingos Sequeira em Roma onde Morre.

O interesse internacional pela pintura portuguesa está a aumentar (que até ao momento era desconhecida) e, na opinião de Philippe Mendes é necessário um esforço para equipar os grandes museus mundiais de arte portuguesa a fim de que esta seja observada, divulgada, apreciada e valorizada.

Em 2016 o Museu de Arte Antiga, em Lisboa, lançou uma campanha de 'crowdfunding' para a compra por mais de 600 mil euros do quadro "A Adoração dos Magos", o que foi conseguido. Em França, o Museu Louis Philippe, no Castelo d'Edu, tem em exposição um dos grandes quadros de Domingos Sequeira (grandes inclusive em tamanho), designado "O Milagre de Ourique", uma obra que fazia parte da coleção do Imperador do Brasil Fernando I que o trouxe para França aquando do seu exílio.

O Louvre possui três desenhos do pintor, tal como um esboço pintado a óleo sobre a tela da sua mão e na Grã-Bretanha há indicação de dois retratos, um em Oxford e outro no Castelo de Brodick. Por sua vez, nos EUA há a assinalar um desenho de Domingos Sequeira no Metropolitano de Nova Iorque.

Domingos Sequeira viveu dois anos em Paris e apresentou no famoso Salão de 1824, ao lado de Delacroix, um grande quadro, "A Morte de Camões", considerado como uma das suas obras-prima (um desenho preparatório deste quadro foi adquirido em 2019 pelo Museu de Arte Antiga de Lisboa em leilão em Paris).

O quadro "A Morte de Camões" está hoje em dia perdido mas Philippe Mendes acredita que a obra-prima de Domingos Sequeira se conserva algures em França e manifestou esperança de a encontrar... mais cedo ou mais tarde.